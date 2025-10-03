Memphis Depay é convocado para seleção da Holanda e deve voltar ao Corinthians contra Mirassol O camisa 10 corintiano vem em fase de recuperação de um edema no músculo posterior da coxa direita Estadão Conteúdo 03.10.25 10h12 O atacante Memphis Depay foi anunciado nesta sexta-feira como um dos jogadores convocados pelo técnico Ronald Koeman para defender a seleção da Holanda na próxima Data Fifa. O jogador corintiano, que vem se recuperando de lesão, integra a lista da equipe europeia que vai enfrentar Malta e Finlândia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 corintiano vem em fase de recuperação de um edema no músculo posterior da coxa direita. A contusão aconteceu durante o primeiro tempo do confronto diante do Athletico-PR, em jogo válido pela Copa do Brasil. Desde então, ele ficou fora de quatro partidas pelo Corinthians. Nesta semana, o atleta iniciou as atividades de campo para cumprir a etapa de transição física e vem realizando atividades com bola. De acordo com planejamento da comissão técnica, o atacante tem boas chances de ser relacionado para o duelo com o Mirassol, neste sábado, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Memphis tem sido constantemente lembrado pelo técnico Ronald Koeman em suas convocações, mesmo atuando no futebol brasileiro. Em setembro, ele se tornou o maior artilheiro da história da seleção de seu País ao marcar duas vezes na vitória sobre a Lituânia por 3 a 2. O atleta chegou aos 52 gols e superou Van Persie na artilharia da equipe laranja. A Holanda está no Grupo G das Eliminatórias da Europa e contabiliza dez pontos em quatro partidas. Pela Data Fifa, a equipe do técnico Koeman visita Malta no dia 9 e depois recebe a Finlândia no dia 12. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Memphis Depay convocação Holanda Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 FUTEBOL Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’ Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém 02.10.25 22h42 SÉRIE B João Pedro projeta reta final do Remo na Série B: ‘São nove finais’ Atacante destacou evolução com Guto Ferreira e reforçou a importância de vencer fora de casa contra o Operário. 02.10.25 16h56 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Operário-PR aposta em posse de bola e defesa sólida Série B Equipes dividem posto de quarta melhor defesa da competição, com 28 gols sofridos cada. 02.10.25 15h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES TIC TAC Paysandu evita derrota para o Cuiabá no fim, mas segue na lanterna da Série B Faltando oito rodadas do final, o rebaixamento parece iminente. O próximo jogo será na terça-feira, contra o Botafogo-SP, fora de casa 02.10.25 21h02 Futebol Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. 02.10.25 13h55 FUTEBOL Técnico do Paysandu lamenta empate com o Cuiabá, cita falha e diz: ‘não fomos inteligentes’ Márcio Fernandes citou problemas da equipe em jogar na Curuzu e afirmou que precisa melhorar a questão psicológica dos atletas atuado em Belém 02.10.25 22h42 REPARAÇÃO VÍDEO: Lula diz que Copa de 2014 deveria ter sido em Belém, não em Manaus Presidente cumpre agenda oficial em Belém e participou da entrega do Parque Linear da Nova Doca nesta quinta-feira (2/10) 02.10.25 20h57