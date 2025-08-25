Memphis Depay continua no Corinthians? Holandês é cobiçado por clubes europeus, diz jornalista Estadão Conteúdo 25.08.25 11h58 Jogando no futebol brasileiro há aproximadamente um ano, Memphis Depay desperta o interesse de times da Europa. O craque holandês de 31 anos foi procurado por três clubes e cogita deixar o Corinthians, segundo Fabrizio Romano, jornalista referência no mercado de transferências. De acordo com a informação, Memphis Depay poderia deixar o Corinthians como "agente livre", ou seja, de graça, sem a necessidade de compensação financeira. O clube paulista atravessa grave crise financeira e tem valores importantes a pagar ao atacante referentes a premiações. O Estadão apurou que o atacante está feliz no Corinthians e motivado para a sequência da temporada apesar dos problemas políticos do clube. Nesta segunda-feira, os conselheiros definem quem será o presidente até o fim de 2026 após Augusto Melo sofrer impeachment. Alguns dos concorrentes ao pleito, como o interino Osmar Stábile, André Castro e Antonio Roque Citadini, não estão dispostos a abrir mão de Memphis Depay mesmo com a dificuldade de honrar os compromissos contratuais do atleta. Assim, o holandês só sairia se algum outro clube pagar pelos direitos do jogador. Memphis Depay tem chances de ficar à disposição da comissão técnica para o primeiro duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil com o Athletico-PR, em Curitiba, na quarta-feira. No fim de semana, o jogador publicou um vídeo nas redes sociais mostrando as chuteiras com o uniforme de treino no vestiário do CT Joaquim Grava. "Estamos de volta, baby", disse o atleta no vídeo. Memphis está fora de combate desde o fim de julho, quando lesionou a coxa na partida contra o Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil, na Neo Química Arena - o rival alviverde será o adversário no domingo, pelo Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mais de 11 mil torcedores assistiram a derrota do Paysandu para o Operário-PR na Série B Lucro líquido da partida foi de mais de R$ 262 mil, mas desempenho em campo voltou a decepcionar a torcida. 25.08.25 12h00 Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50