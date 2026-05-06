Memphis Depay aceita reduzir valores para continuar no Corinthians, revela Marcelo Paz Considerado prioridade pela diretoria, Depay se recupera de lesão e tem retorno previsto para partida da Copa do Brasil. Estadão Conteúdo 06.05.26 16h06 O Corinthians avançou nas negociações para manter Memphis Depay no elenco. Segundo o executivo de futebol Marcelo Paz, o jogador já entendeu e aceitou a necessidade de reduzir seus vencimentos para seguir no clube. Em entrevista ao programa Derby Todo Dia, apresentado pelos jornalistas Marília Ruiz e Fábio Piperno, o dirigente detalhou que a permanência do atacante passa obrigatoriamente por uma readequação financeira significativa no contrato. "Todo mundo sabe que, para a permanência dele, vai ter que ser um contrato diferente do atual. Não vão ser os mesmos números, não vai ser a mesma condição. Ele sabe disso, ele já entendeu isso. E estamos buscando viabilizar isso, para que ele possa permanecer. Não vai ter transfer (ban)." "Fica claro que ele entendeu claramente e aceitou que, para permanecer no clube, o contrato não vai ser repetido. Vai ter que ser uma condição menor, consideravelmente menor, diferente da atual. Ele já entendeu isso e já aceitou. E agora a gente está buscando viabilizar isso com parceiros", disse o dirigente. A diretoria alvinegra trata a permanência de Memphis como prioridade, especialmente pelo peso técnico e de liderança do jogador no elenco comandado por Fernando Diniz. Enquanto as tratativas seguem, o atacante se recupera de lesão. A expectativa interna é que ele possa voltar a campo na partida de volta contra o Barra, pela Copa do Brasil, marcada para o dia 14 de maio, na Neo Química Arena. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Memphis Depay renovação salário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 FUTEBOL Neymar se desculpa publicamente com Robinho Jr. após briga em treino do Santos: 'Me excedi' O camisa 10 reconheceu que se excedeu com o filho do ex-jogador Robinho 06.05.26 8h36