Melhor visitante do Brasileirão, São Paulo aposta nos confrontos fora de casa para ser campeão

O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro com 56 pontos, conquistados em 27 partidas. Desses jogos, o Tricolor disputou 14 fora de casa. Ao todo, são 25 pontos como visitante, sendo sete vitórias, quatro empates e três derrotas, o que dá ao time um aproveitamento de 59,52%.

O fato de destaque se deve ao equilíbrio entre os poderes defensivo e ofensivo que a equipe desenvolveu sob o comando de Fernando Diniz. Com o treinador, o Time do Morumbi tem a melhor defesa da Primeira Divisão da competição nacional, ao lado do Grêmio, com apenas 22 gols sofridos.

O Tricolor também tem o melhor ataque, já que marcou 47 gols nesse Brasileirão. Desses, 24 foram feitos fora de casa. O time conseguiu conquistar vitórias expressivas jogando como visitante, citando de exemplo a goleada contra o Flamengo, no Maracanã, por 4 a 1, na 19ª rodada, e o 2 a 0 no rival Palmeiras, na rodada 15, quebrando o tabu de nunca ter vencido o Alviverde no Allianz Parque.

Até o momento, as únicas derrotas que o time sofreu jogando como visitante foram contra Vasco (rodada 3), Atlético-MG (rodada 7) e Corinthians (rodada 25). Agora, o São Paulo precisa de bons resultados nos estádios dos rivais para ser campeão. Restam apenas 11 rodadas para o fim da Série A: serão seis partidas no Morumbi e cinco jogando fora de casa. O campeonato termina no dia 24 de fevereiro de 2021.

A próxima partida será em Bragança Paulista, na próxima quarta-feira (6), às 21h45, para enfrentar o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o time recebe o Santos no Morumbi para o clássico paulista. Para manter a distância de sete pontos para o vice-líder Atlético-MG e para o terceiro colocado Flamengo, o Tricolor precisa vencer.

Confira a lista das próximas partidas do São Paulo no Brasileirão:Bragantino x São Paulo - Quarta-feira, 06/1, às 21h30 - Rodada 28

São Paulo x Santos - Domingo, 10/1, às 16h00 - Rodada 29

Athletico-PR x São Paulo - Domingo, 17/1, às 17h00 - Rodada 30

São Paulo x Internacional - Quarta-feira, 20/1, às 17h - Rodada 31

São Paulo x Coritiba - Domingo, 24/1, às 17h - Rodada 32

Atlético-GO x São Paulo - Domingo, 31/1, às 17h - Rodada 33

São Paulo x Palmeiras - Domingo, 07/2, às 17h - Rodada 34

São Paulo x Ceará - Sábado, 13/2, às 17h - Rodada 35

Grêmio x São Paulo - Quarta-feira, 17/2, às 17h - Rodada 36

Botafogo x São Paulo - Domingo, 21/2, às 17h - Rodada 37

São Paulo x Flamengo - Quarta-feira, 24/2, às 17h - Rodada 38