Melhor atuação do Vasco na temporada vira padrão na luta contra o rebaixamento

Foi uma atuação para o torcedor guardar com carinho. A competência do Vasco para impedir um dos melhores times do Campeonato Brasileiro de fazer o que queria precisa ser elogiada. Mais do que a melhor partida sob as ordens de Vanderlei Luxemburgo, o Cruz-Maltino que ganhou do Atlético-MG neste sábado foi o melhor em toda a temporada.

Luxa explicou que foi parte da estratégia não se lançar ao ataque de imediato. É verdade também que se Hyoran tivesse convertido o pênalti que mandou na trave, o time da casa teria que marcar mais à frente, o que era exatamente o objetivo contrário do time casa. Mas "se" não joga. Mérito a quem merece.

A marcação dobrada nas laterais, a precisão de Bruno Gomes na faixa central, o recital de Benítez, o fim do jejum de gols de Cano coroado com um golaço. O que o Vasco fez não foi pouco: tirou da zona de conforto e pressionou um dos melhores repertórios ofensivos do país.

Sem contar que está mais do que definido que o sistema tático para a reta final é este. O desempenho deste sábado se opõe ao da última quarta-feira, quando a equipe, noutro desenho tático, foi presa fácil para o Red Bull Bragantino. Com o meio-campo mais povoado, o time cresceu. Agora é preciso ganhar o campeonato particular.

- Essa vitória sobre o Atlético-MG foi fundamental. Nos fugiu o (resultado contra) Coritiba, né? A derrota em Bragança Paulista... São Paulo e outros perderam. Contra o Coritiba era importante, era confronto direto. A expulsão prejudicou bastante. Mas estamos no caminho certo na busca para a manutenção na primeira divisão, mas não terminou - alertou Vanderlei.