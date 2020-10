Meia do Atlético-GO admite simulação de pênalti: 'Eu cavei, mas infelizmente ele olhou no VAR'

O meia Janderson, que defende o Atlético-GO emprestado pelo Corinthians, surpreendeu ao admitir que tentou cavar um pênalti em partida contra o Internacional, pelas oitavas da Copa do Brasil. O árbitro da partida, Marcelo de Lima Henrique, analisou o lance no VAR e não confirmou a penalidade.

Questionado no intervalo pela transmissão do canal 'Premiere', o jogador afirmou que tentou cavar, porém, 'infelizmente', o árbitro usou o VAR para não dar o pênalti. Lembrando que as partidas da Copa do Brasil passam a ter auxilio do árbitro de vídeo à partir das oitavas de final.

- Eu cavei ali... mas infelizmente ele olhou no VAR ali e não deu - lamentou, antes de falar sobre o desempenho da equipe no primeiro tempo.

Na internet, muitos torcedores tiraram sarro da situação, enquanto outros mostraram indignação pela tentativa de usar o 'jeitinho brasileiro'.

- Infelizmente essa é a cultura do brasileiro, cara tentou ludibriar o árbitro. Esse tipo de comportamento deveria ser punido mais severamente - afirmou um internauta.