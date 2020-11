Adversário do Paysandu, meia destaca evolução do Botafogo-PB e quer terminar bem a Série C

Titular do Botafogo-PB nas últimas rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, o meia Everton Heleno revelou o desejo de ver a equipe paraibana terminando bem a primeira fase da disputa este ano. Segundo o jogador, o grupo tem trabalhado para evoluir em campo nesta sequência da temporada.

- Estamos em uma campanha de recuperação na Série C e crescendo muito a cada jogo. O grupo voltou a se apresentar bem, a ter intensidade e a acreditar em seus objetivos. Todos estão muito focados nestas últimas rodadas da primeira fase para terminarmos bem a competição. Essa é a meta de todos.

Segundo Heleno, este ano tem sido muito especial para ele.

- Esse ano tem sido muito especial para mim dentro de campo. Pude voltar a jogar e isso é o mais importante. A minha expectativa é manter essa intensidade e esse crescimento. Estou muito feliz com essa evolução.