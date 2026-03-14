Medvedev encerra invencibilidade de Alcaraz e enfrenta Sinner na final de Indian Wells Estadão Conteúdo 14.03.26 21h58 O russo Daniil Medvedev encerrou o início de temporada perfeito de Carlos Alcaraz e venceu o número um do mundo por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), neste sábado na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells. Seu rival na decisão deste domingo será o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Ao impor a Alcaraz a primeira derrota em 17 partidas em 2026, Medvedev, atual 11º e ex-número um do mundo, garantiu o retorno ao top 10. Foi o terceiro triunfo do russo em nove confrontos contra o espanhol, que ostentava quatro vitórias consecutivas. Neste sábado, Medvedev chegou à vitória jogando com agressividade. No segundo set, ele salvou dois set points mantendo a calma, saindo de situações delicadas com o saque e forçando erros de Alcaraz em momentos cruciais. A forma como o tenista de 30 anos reagiu sob pressão foi decisiva e permitiu que ele se vingasse do espanhol, seu algoz nas finais de Indian Wells em 2023 e 2024. Contra Sinner, Medvedev tem um retrospecto de 7 vitórias em 15 partidas. O italiano chegou à decisão ao vencer o alemão Alexander Zverev, quarto do mundo, por 2 a 0 (6/2 e 6/4). "É uma grande conquista. Chegar à final de Indian Wells pela primeira vez significa muito para mim", disse Sinner, que foi finalista de seis dos últimos sete Masters 1000. "Foi uma ótima atuação da minha parte. Senti que o Sascha não jogou muito bem hoje. Quebrei o saque dele algumas vezes no primeiro set, o que me deu confiança para continuar. Saquei muito bem em momentos importantes", afirmou o italiano, que venceu o rival pela sétima vez, a sexta seguida, em 11 partidas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Master 1000 de Indian Wells Daniil Medvedev Carlos Alcaraz Jannik Sinner COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00