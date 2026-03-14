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Medvedev encerra invencibilidade de Alcaraz e enfrenta Sinner na final de Indian Wells

Estadão Conteúdo

O russo Daniil Medvedev encerrou o início de temporada perfeito de Carlos Alcaraz e venceu o número um do mundo por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), neste sábado na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells. Seu rival na decisão deste domingo será o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Ao impor a Alcaraz a primeira derrota em 17 partidas em 2026, Medvedev, atual 11º e ex-número um do mundo, garantiu o retorno ao top 10. Foi o terceiro triunfo do russo em nove confrontos contra o espanhol, que ostentava quatro vitórias consecutivas.

Neste sábado, Medvedev chegou à vitória jogando com agressividade. No segundo set, ele salvou dois set points mantendo a calma, saindo de situações delicadas com o saque e forçando erros de Alcaraz em momentos cruciais. A forma como o tenista de 30 anos reagiu sob pressão foi decisiva e permitiu que ele se vingasse do espanhol, seu algoz nas finais de Indian Wells em 2023 e 2024.

Contra Sinner, Medvedev tem um retrospecto de 7 vitórias em 15 partidas. O italiano chegou à decisão ao vencer o alemão Alexander Zverev, quarto do mundo, por 2 a 0 (6/2 e 6/4). "É uma grande conquista. Chegar à final de Indian Wells pela primeira vez significa muito para mim", disse Sinner, que foi finalista de seis dos últimos sete Masters 1000.

"Foi uma ótima atuação da minha parte. Senti que o Sascha não jogou muito bem hoje. Quebrei o saque dele algumas vezes no primeiro set, o que me deu confiança para continuar. Saquei muito bem em momentos importantes", afirmou o italiano, que venceu o rival pela sétima vez, a sexta seguida, em 11 partidas.

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Master 1000 de Indian Wells

Daniil Medvedev

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