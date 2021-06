Médica enaltece equipe que 'salvou vida' de Eriksen: 'Se espera a ambulância, ele tinha morrido'

O meia Christian Eriksen teve os sinais vitais reestabelecidos após cair no gramado na partida entre Dinamarca e Finlândia. E isso só foi possível por causa do rápido trabalho da equipe de paramédicos que ficaram cerca de 15 minutos prestando socorro ao atleta.

Eriksen foi retirado de campo pelos médicos, cercado pelos companheiros de seleção. Nas redes sociais, o jornalista brasileiro Fernando Kallas, do 'AS', da Espanha, que participa como convidado de programas do SporTV, relatou um comentário feito pela esposa dele, que é médica de urgência em jogos e touradas.

Segundo ele, a esposa comentou que o trabalho da equipe médica feito com prontidão foi essencial para que Eriksen permanecesse vivo.

"Minha mulher é médica de urgências e faz plantão em jogos e touradas pra socorrer casos de emergência como o do Eriksen", começou Kallas, antes de abrir aspas para o comentário da esposa

"Naquelas bolsas os médicos tem todo equipamento necessário para salvar a vida do atleta. Cada segundo é vital. Se espera chegar a ambulância, ele tinha morrido!", começou a relatar a fala da esposa.

Kallas relatou comentários da esposa médica nas redes (Reprodução/ SporTV)

"Vendo a foto dele saindo de campo, ele não está entubado. Apenas com oxigênio e com uma via com medicação. Isso indica q foi reanimado e estabilizado imediatamente. Provavelmente por isso não existiu a necessidade da ambulância entrar em campo e levá-lo com rapidez pro hospital", continuou.

"Resumindo... foi só um susto e ele foi reanimado imediatamente. A situação estava totalmente sob controle dos médicos q fizeram exatamente oq tinham q fazer. Mas nós (e os jogadores), leigos, não estamos acostumados a vê-los trabalhando e entramos em pânico! Acreditem na ciência!", completou.