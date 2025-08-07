Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal Estadão Conteúdo 07.08.25 23h53 A canadense Victoria Mboko, de 18 anos, foi campeã do WTA 1000 de Montreal, nesta quinta-feira, ao derrotar a experiente japonesa Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo, por 2 sets 1, de virada, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/1 em 2h04 de partida. Mboko, 85ª colocada do ranking mundial, completou uma campanha série irretocável de vitórias. A jovem venceu Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina e Naomi Osaka, todas campeãs de torneios de Grand Slam. Filha de pais da República Democrática do Congo e nascida nos Estados Unidos, Mboko foi jogar no Canadá após obter desempenhos importantes em competições menores. Diante de Osaka, Mboko precisou superar o nervosismo e o um início melhor da adversária, que fechou o primeiro set, após 3/0 logo no início da partida. Na segunda parcial, as jogadoras tiveram dificuldades para manter seus saques. Mboko abriu 4/2 e manteve a vantagem para empatar a disputa. Empurrada pela torcida, Mboko aproveitou o desequilíbrio emocional de Osaka para quebrar quatro serviços da japonesa para vencer e conquistar o título. SHELTON GANHA O TÍTULO NO MASCULINO EM TORONTO Na chave masculina, no ATP de Toronto, o título ficou para o norte-americano Ben Shelton, ao vencer o russo Karen Khachanov, por 2 a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 7/6 (7/3, após 2h47 de jogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Montreal Toronto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45 SÉRIE B 2025 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Superação Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza' Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D 07.08.25 13h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mboko, de 18 anos, surpreende a experiente Osaka e conquista o título em Montreal 07.08.25 23h53 Cruzeiro vence o CRB e se classifica na Copa do Brasil; Vasco também avança às quartas de final 07.08.25 23h27 BAD BOY? 'Jamais vou deixar de fazer falta por causa de meme', diz Leandro Vilela, volante do Paysandu Entre perguntas sobre a preparação para o duelo contra o Vila Nova, na próxima segunda-feira (11), na Curuzu, o foco recaiu mesmo sobre a fama de 'jogador que gosta de bater'. Atleta é o líder em cartões entre todas as divisões. 06.08.25 20h01 SAÍDA Zagueiro deixa o Remo e reforça o Amazonas na reta final da Série B Zagueiro argentino estava no Leão desde o ano passado, mas nunca se firmou na equipe 05.08.25 22h41