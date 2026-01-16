Capa Jornal Amazônia
Mbappé vira desfalque do Real Madrid para duelo com o Levante em La Liga, diz jornal

Estadão Conteúdo

Com a necessidade de uma reação iminente em La Liga após a inesperada eliminação na Copa do Rei, o recém-chegado técnico Álvaro Arbeloa vai ter um sensível desfalque para escalar o ataque do Real Madrid neste sábado, contra o Levante. Com incômodo no joelho esquerdo, Kylian Mbappé vai ficar de fora do confronto.

De acordo com informações do jornal espanhol Marca, apesar de o camisa 10 ter participado do treino desta quinta-feira, as dores ainda persistem. Assim, a opção será cuidar da contusão para que o atleta volte a atuar sem problemas físicos.

Mbappé já tinha ficado de fora do compromisso com o Albacete, em partida que o clube merengue acabou derrotado (placar de 3 a 2) e eliminado da Copa do Rei, em duelo válido pelas oitavas de final da competição, na estreia de Arbeloa no comando técnico.

O revés inesperado para um time da segunda divisão espanhola deixou o ambiente no clube ainda mais tenso para o novo treinador que chegou para substituir Xabi Alonso. A missão agora, é buscar uma reação imediata no Campeonato Espanhol.

A boa notícia para o duelo deste sábado é a presença quase certa do atacante brasileiro Rodrygo, recuperado de um desconforto muscular. Na classificação, a equipe de Madri aparece na segunda colocação com 45 pontos, quatro a menos que o Barcelona, líder isolado do torneio nacional.

Esportes
