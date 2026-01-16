Mbappé vira desfalque do Real Madrid para duelo com o Levante em La Liga, diz jornal Estadão Conteúdo 16.01.26 10h28 Com a necessidade de uma reação iminente em La Liga após a inesperada eliminação na Copa do Rei, o recém-chegado técnico Álvaro Arbeloa vai ter um sensível desfalque para escalar o ataque do Real Madrid neste sábado, contra o Levante. Com incômodo no joelho esquerdo, Kylian Mbappé vai ficar de fora do confronto. De acordo com informações do jornal espanhol Marca, apesar de o camisa 10 ter participado do treino desta quinta-feira, as dores ainda persistem. Assim, a opção será cuidar da contusão para que o atleta volte a atuar sem problemas físicos. Mbappé já tinha ficado de fora do compromisso com o Albacete, em partida que o clube merengue acabou derrotado (placar de 3 a 2) e eliminado da Copa do Rei, em duelo válido pelas oitavas de final da competição, na estreia de Arbeloa no comando técnico. O revés inesperado para um time da segunda divisão espanhola deixou o ambiente no clube ainda mais tenso para o novo treinador que chegou para substituir Xabi Alonso. A missão agora, é buscar uma reação imediata no Campeonato Espanhol. A boa notícia para o duelo deste sábado é a presença quase certa do atacante brasileiro Rodrygo, recuperado de um desconforto muscular. Na classificação, a equipe de Madri aparece na segunda colocação com 45 pontos, quatro a menos que o Barcelona, líder isolado do torneio nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol La Liga Real Madrid Mbappé desfalque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10