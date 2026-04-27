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Mbappé é diagnosticado com lesão muscular a dois meses da Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

A dois meses da Copa do Mundo 2026, o astro francês Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna esquerda. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo Real Madrid. O tempo de recuperação do jogador não foi especificado.

"Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada", diz o comunicado do clube.

Mbappé foi titular no empate do Real por 1 a 1 com o Betis, na sexta-feira, pela La Liga. O atacante francês foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo por Gonzalo García.

De acordo com o diário espanhol Marca, Mbappé vai desfalcar o Real Madrid na partida da próxima rodada, contra o Espanyol, mas vai fazer de tudo para estar à disposição da comissão técnica para o clássico com o Barcelona, em 10 de maio, em partida que pode definir o título do Campeonato Espanhol.

Apesar de e nova lesão não indicar gravidade, a baixa causa apreensão nos torcedores franceses. Isso porque a participação de Mbappé na Copa chegou a ficar em xeque por causa de uma lesão no joelho, já superada.

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