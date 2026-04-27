Mbappé é diagnosticado com lesão muscular a dois meses da Copa do Mundo Estadão Conteúdo 27.04.26 10h22 A dois meses da Copa do Mundo 2026, o astro francês Kylian Mbappé foi diagnosticado com uma lesão muscular na perna esquerda. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 27, pelo Real Madrid. O tempo de recuperação do jogador não foi especificado. "Após exames realizados hoje pelo Serviço Médico do Real Madrid em nosso jogador Kylian Mbappé, foi diagnosticada uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. Sua recuperação será acompanhada", diz o comunicado do clube. Mbappé foi titular no empate do Real por 1 a 1 com o Betis, na sexta-feira, pela La Liga. O atacante francês foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo por Gonzalo García. De acordo com o diário espanhol Marca, Mbappé vai desfalcar o Real Madrid na partida da próxima rodada, contra o Espanyol, mas vai fazer de tudo para estar à disposição da comissão técnica para o clássico com o Barcelona, em 10 de maio, em partida que pode definir o título do Campeonato Espanhol. Apesar de e nova lesão não indicar gravidade, a baixa causa apreensão nos torcedores franceses. Isso porque a participação de Mbappé na Copa chegou a ficar em xeque por causa de uma lesão no joelho, já superada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mbappé lesão muscular Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 futebol Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação 27.04.26 9h53 futebol Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 esportes Clubes do Pará participam de Fórum do CBC e Sindiclubes orienta formação de atletas Assembleia Paraense e outros clubes do Pará estiveram reunidos em Campinas (SP), visando melhorias e capacitação de atletas para ciclos olímpicos 26.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Nico Ferreira se despede do Remo e confirma saída do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Remo perde mais uma em casa e pode descer à lanterna da Série A Um ponto da Chapecoense e os azulinos seguram a temida lanterna do Brasileirão 25.04.26 18h15 futebol Mbappé é diagnosticado com lesão na coxa e acende alerta antes da Copa do Mundo Atacante sentiu o problema na perna esquerda; Real Madrid não divulgou o tempo de recuperação 27.04.26 9h53