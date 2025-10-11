Capa Jornal Amazônia
Mbappé é cortado da França por lesão no tornozelo, mas não preocupa Real Madrid

O atacante francês retornou a Madri para ser examinado

Estadão Conteúdo

Capitão e destaque da França na vitória por 3 a 0 sobre o Azerbaijão, na sexta-feira, em Paris, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé foi cortado da seleção francesa após sofrer uma lesão no tornozelo direito. Assim, ele não estará em campo, nesta segunda-feira, fora de casa, diante da Islândia.

"Kylian Mbappé, que sofreu uma pancada no tornozelo direito, foi forçado a sair antes do final da partida contra o Azerbaijão. Após o retorno da delegação francesa a Clairefontaine, o capitão da seleção conversou com Didier Deschamps. Ele não poderá jogar na segunda-feira, em Reykjavik, contra a Islândia", informou a Federação Francesa de Futebol neste sábado.

O atacante francês retornou a Madri para ser examinado. De acordo com os médicos do Real Madrid, a lesão de Mbappé não preocupa e ele será liberado para treinar normalmente com os companheiros na próxima semana. Assim, o craque poderá ir a campo na próxima partida do clube, contra o Getafe, no próximo dia 20.

O atacante francês já havia sofrido uma leve entorse antes da pausa para os jogos das seleções, na vitória do time da capital espanhola sobre o Villarreal. Embora tenha realizado só um treino antes do jogo da França, na última sexta-feira, Mbappé marcou o primeiro gol e deu a assistência para Rabiot ampliar, pouco antes de ser substituído.

O zagueiro Konaté, que se machucou na derrota do Liverpool para o Chelsea, também foi cortado por Didier Deschamps neste sábado, sem condições de atuar, e será substituído por Pavard, do Olympique de Marselha. Vice-campeã do mundo em 2022, a França tenta confirmar a classificação para a Copa do próximo ano.

Esportes
