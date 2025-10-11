Mbappé é cortado da França por lesão no tornozelo, mas não preocupa Real Madrid O atacante francês retornou a Madri para ser examinado Estadão Conteúdo 11.10.25 9h57 Capitão e destaque da França na vitória por 3 a 0 sobre o Azerbaijão, na sexta-feira, em Paris, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé foi cortado da seleção francesa após sofrer uma lesão no tornozelo direito. Assim, ele não estará em campo, nesta segunda-feira, fora de casa, diante da Islândia. "Kylian Mbappé, que sofreu uma pancada no tornozelo direito, foi forçado a sair antes do final da partida contra o Azerbaijão. Após o retorno da delegação francesa a Clairefontaine, o capitão da seleção conversou com Didier Deschamps. Ele não poderá jogar na segunda-feira, em Reykjavik, contra a Islândia", informou a Federação Francesa de Futebol neste sábado. O atacante francês retornou a Madri para ser examinado. De acordo com os médicos do Real Madrid, a lesão de Mbappé não preocupa e ele será liberado para treinar normalmente com os companheiros na próxima semana. Assim, o craque poderá ir a campo na próxima partida do clube, contra o Getafe, no próximo dia 20. O atacante francês já havia sofrido uma leve entorse antes da pausa para os jogos das seleções, na vitória do time da capital espanhola sobre o Villarreal. Embora tenha realizado só um treino antes do jogo da França, na última sexta-feira, Mbappé marcou o primeiro gol e deu a assistência para Rabiot ampliar, pouco antes de ser substituído. O zagueiro Konaté, que se machucou na derrota do Liverpool para o Chelsea, também foi cortado por Didier Deschamps neste sábado, sem condições de atuar, e será substituído por Pavard, do Olympique de Marselha. Vice-campeã do mundo em 2022, a França tenta confirmar a classificação para a Copa do próximo ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias França Islândia Real Madrid Mbappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Fé e futebol Torcedores de Paysandu e Remo fazem promessas por milagres na Série B: 'Tem que ter fé' Relatos do bicolor Caio Fávio e do azulino Alexandre Junior mostram como a gratidão e a esperança dos torcedores se unem na época da maior festividade do Pará 11.10.25 10h00 SÉRIE B Após vitória sobre Athletico-PR, chances de acesso do Remo sobem para 15%, aponta levantamento Equipe azulina chega à terceira vitória consecutiva e encosta de vez no G-4 da Série B 10.10.25 17h10 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 SÉRIE B Remo domina seleção da rodada com três jogadores e Guto Ferreira pela terceira vez seguida Técnico azulino mantém sequência de destaque após vitória sobre o Athletico-PR, que marcou quebra de tabu e terceira vitória consecutiva na competição. 10.10.25 15h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol neste sábado 11.10.25 7h00 Futebol Jogador do Remo vive expectativa pelo primeiro Círio de Nazaré em meio à disputa da Série B Meia Régis destaca fé e gratidão antes de participar da maior manifestação religiosa do Pará 11.10.25 9h00 RE-PA780 Re-Pa: Em menos de seis horas, torcida do Remo esgota ingressos para o lado A do Mangueirão Fenômeno Azul promete casa cheia no clássico contra o Paysandu; vendas seguem apenas para o setor de cadeiras 10.10.25 16h39 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Letônia x Andorra: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pelas eliminatórias da Copa Letônia e Andorra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 11.10.25 9h00