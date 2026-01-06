Mbappé é ausência na lista de relacionados e desfalca o Real Madrid da Supercopa da Espanha Estadão Conteúdo 06.01.26 11h07 O Real Madrid vai ter um desfalque de peso para a disputa da Supercopa da Espanha. Com uma entorse no joelho esquerdo, o atacante Kyllian Mbappé ficou fora da lista de relacionados divulgada nesta terça-feira pelo técnico Xabi Alonso, e está fora, pelo menos da semifinal, que vai ser realizada na Arábia Saudita. No fim de semana, o camisa 10 já ficou fora da equipe que derrotou o Bétis por 5 a 1 em jogo válido pela La Liga. Ao anunciar a lesão do atleta, no dia 31 de dezembro, o departamento médico da equipe merengue não quis estipular um prazo para o seu retorno aos gramados. Existe a esperança de que o francês possa estar em campo caso o gigante espanhol passe pela semifinal e se garanta na decisão. No entanto, essa possibilidade é remota. De acordo com informações do jornal espanhol As a opção de um tratamento conservador com o objetivo de recuperar totalmente o atleta da contusão no joelho esquerdo praticamente o afasta do torneio. Enquanto o elenco principal segue viagem para a Arábia Saudita, Mbappé continua sendo monitorado e vem dando sequência ao tratamento intensivo no CT de Valdebebas. Em meio ao problema envolvendo o artilheiro do time, Xabi Alonso teve uma boa notícia. Dean Huijsen, que também esteve fora do jogo contra o Bétis, foi relacionado para a viagem e fica como opção do treinador. O zagueiro treinou normalmente e foi liberado. O Real Madrid encara o Atlético de Madrid nesta quinta-feira, às 16 horas (horário de Brasília), em Jeddah, em partida válida pela semifinal da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa da Espanha Mbappé desfalque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53