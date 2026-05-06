Mbappé discute em treino e aumenta tensão no Real; petição por saída tem milhões de assinaturas O episódio teve eco no vestiário e causou a indignação de alguns jogadores pela atitude de Mbappé Estadão Conteúdo 06.05.26 11h41 Mbappé, do Real Madrid (Foto: Instagram @realmadrid) O atacante Kyllian Mbappé continua sendo assunto no Real Madrid. A mais nova polêmica que gira em torno do camisa 10 é uma discussão com um integrante da comissão técnica do clube merengue durante um treinamento. Além disso, uma petição criada por torcedores pede a sua saída e o manifesto já conta com três milhões de assinaturas. Segundo informações do portal The Athletic, o craque discutiu de forma áspera com um membro da comissão técnica no dia 24 de abril, antes do duelo contra o Real Bétis no treino. O motivo do desentendimento foi uma marcação de impedimento. O episódio, de acordo com a publicação, teve eco no vestiário e causou a indignação de alguns jogadores pela atitude de Mbappé. Até o momento, nada indica que o jogador possa sofrer algum tipo de punição. Na terça-feira, o jornal espanhol Marca noticiou que o atleta teve um distanciamento dos companheiros. Mbappé voltou a ser alvo de críticas por causa de uma viagem à Sardenha com a sua namorada durante a recuperação de uma lesão. Diante da repercussão do caso, o estafe do atleta emitiu um comunicado para reforçar o seu compromisso em se recuperar para voltar ao time o mais rápido possível. O atacante do Real Madrid e da seleção francesa está afastado dos gramados devido a uma contusão na coxa esquerda, o que coloca em dúvida sua participação no clássico de domingo em Barcelona. PETIÇÃO DOS TORCEDORES Os seguidos episódios fora de campo envolvendo o craque francês não caíram bem para os torcedores. Por conta disso, uma petição criada por torcedores do Real Madrid passou a circular nas redes sociais pedindo a sua saída. "Madridistas façam a sua voz ser ouvida. Se você acredita que mudanças são necessárias, não fique em silêncio. Assine esta petição e defenda o que você acha melhor para o futuro do clube", diz o texto. O Real Madrid tem pouco a disputar na reta final da temporada. Foi eliminado da Liga dos Campeões e da Copa do Rei, e está praticamente fora da disputa pelo título da La Liga, estando 11 pontos atrás do Barcelona com quatro rodadas restantes. O rival catalão pode garantir o título no domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Mbappé petição COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 FUTEBOL Remo confirma mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A Torcida azulina garante presença no Mangueirão para duelo da Série A; vendas seguem com valores promocionais até quarta-feira (6) 05.05.26 17h43 FUTEBOL Remo x Palmeiras marca o encontro do pior mandante contra o melhor visitante pela Série A Leão x Porco duelam em situações opostas na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 05.05.26 17h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia e Paysandu duelam em Marabá por vaga na final da Copa Norte Jogo único no Zinho Oliveira coloca frente a frente rivais paraenses com histórico recente de semifinais decisivas 06.05.26 8h00 futebol Condé fala sobre impacto das ausências de Bueno e Taliari e projeta duelo do Remo contra o Palmeiras Leão Azul recebe o Verdão no domingo (10), no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão 06.05.26 10h58 FUTEBOL Neymar se desculpa publicamente com Robinho Jr. após briga em treino do Santos: 'Me excedi' O camisa 10 reconheceu que se excedeu com o filho do ex-jogador Robinho 06.05.26 8h36 Futebol Paysandu encerra treino e segue para Marabá em busca da final da Copa Norte Com três vitórias seguidas, Papão enfrenta o Águia nesta quarta-feira; Lucas Cardoso destaca força do elenco mesmo sem todos os titulares 05.05.26 20h15