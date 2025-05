Mbappé conquista a Chuteira de Ouro da temporada 2024/25

O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, conquistou neste domingo (25) a Chuteira de Ouro da temporada 2024/25, prêmio concedido ao principal artilheiro das ligas europeias. Ele encerrou o Campeonato Espanhol com 31 gols, totalizando 62 pontos na disputa, e superou o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, que marcou 29 gols na Premier League (58 pontos).

Embora o sueco Viktor Gyökeres, do Sporting, tenha balançado as redes 39 vezes, ele ficou atrás na classificação por conta do sistema de pontuação da premiação. A Chuteira de Ouro adota um critério que valoriza os gols marcados nas principais ligas da Europa — Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França — com 2 pontos por gol. Já os tentos feitos em ligas intermediárias valem 1,5 ponto, enquanto os das ligas menores somam 1 ponto por gol.

Ranking da Chuteira de Ouro 2024/25:

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 31 gols / 62 pontos

Viktor Gyökeres (Sporting) – 39 gols / 58,5 pontos

Mohamed Salah (Liverpool) – 29 gols / 58 pontos

Harry Kane (Bayern de Munique) – 26 gols / 52 pontos

Robert Lewandowski (Barcelona) – 25 gols / 50 pontos

Com o feito, Mbappé reforça sua posição entre os grandes nomes do futebol europeu e amplia sua galeria de conquistas individuais.