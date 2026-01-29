Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Mbappé cobra Real após revés para Benfica na Champions: 'Está faltando um pouco de tudo'

Estadão Conteúdo

Autor de dois gols na derrota de 4 a 2 para o Benfica nesta quarta-feira, em jogo que custou a exclusão do time espanhol entre os oito primeiros colocados da Champions League e a consequente necessidade de disputar os playoffs - duelos em mata-matas entre nono e 24º por mais oito vagas na competição, o atacante Mbappé cobrou uma reação da equipe merengue após a partida realizada em Lisboa.

"Não podemos ser bons num dia e ruins no outro, não é assim que uma equipe campeã joga. Dói um pouco porque queríamos usar fevereiro para melhorar, mas merecemos a posição que terminamos", afirmou o jogador.

Dependendo apenas de suas forças, o Real Madrid visitou o Benfica, até então fora até dos playoffs, e se tornou uma das maiores decepções da rodada ao ver o goleiro Trubin marcar no último lance e fechar o placar em 4 a 2. Os merengues despencaram para a nona posição e viram os portugueses celebram a 24ª e última vaga nos playoffs justamente com o gol de seu camisa 1.

"Não tenho uma explicação clara. Falta continuidade no nosso jogo. É um problema que precisamos resolver. Está faltando um pouco de tudo", afirmou o camisa 10 do Real Madrid.

Por fim, apesar de irritado, o jogador pediu apoio da torcida neste momento de oscilação da equipe. Ainda não estamos eliminados e estamos na briga em La Liga (o Real ocupa o segundo lugar com 51 pontos e está a um ponto do líder Barcelona). Se o Bernabéu estiver do nosso lado, faremos uma grande partida."

O Real Madrid agora vira a chave e foca suas atenções no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe enfrenta o Rayo Vallecano e torce por um tropeço do maior rival para tentar ocupar o topo da tabela.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Champions

Real Madrid

Mbappé
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

MMA Sport Club

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

30.01.26 12h13

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Carlos Ferreira

Molho de pimenta na rivalidade

30.01.26 10h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É DO LEÃO

Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo

Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada

30.01.26 21h56

DESPEDIDA

Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente

Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF

29.01.26 20h22

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A

Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém.

30.01.26 13h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda