Mbappé cobra Real após revés para Benfica na Champions: 'Está faltando um pouco de tudo'

Autor de dois gols na derrota de 4 a 2 para o Benfica nesta quarta-feira, em jogo que custou a exclusão do time espanhol entre os oito primeiros colocados da Champions League e a consequente necessidade de disputar os playoffs - duelos em mata-matas entre nono e 24º por mais oito vagas na competição, o atacante Mbappé cobrou uma reação da equipe merengue após a partida realizada em Lisboa.

"Não podemos ser bons num dia e ruins no outro, não é assim que uma equipe campeã joga. Dói um pouco porque queríamos usar fevereiro para melhorar, mas merecemos a posição que terminamos", afirmou o jogador.

Dependendo apenas de suas forças, o Real Madrid visitou o Benfica, até então fora até dos playoffs, e se tornou uma das maiores decepções da rodada ao ver o goleiro Trubin marcar no último lance e fechar o placar em 4 a 2. Os merengues despencaram para a nona posição e viram os portugueses celebram a 24ª e última vaga nos playoffs justamente com o gol de seu camisa 1.

"Não tenho uma explicação clara. Falta continuidade no nosso jogo. É um problema que precisamos resolver. Está faltando um pouco de tudo", afirmou o camisa 10 do Real Madrid.

Por fim, apesar de irritado, o jogador pediu apoio da torcida neste momento de oscilação da equipe. Ainda não estamos eliminados e estamos na briga em La Liga (o Real ocupa o segundo lugar com 51 pontos e está a um ponto do líder Barcelona). Se o Bernabéu estiver do nosso lado, faremos uma grande partida."

O Real Madrid agora vira a chave e foca suas atenções no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe enfrenta o Rayo Vallecano e torce por um tropeço do maior rival para tentar ocupar o topo da tabela.