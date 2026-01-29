Mbappé cobra Real após revés para Benfica na Champions: 'Está faltando um pouco de tudo' Estadão Conteúdo 29.01.26 11h37 Autor de dois gols na derrota de 4 a 2 para o Benfica nesta quarta-feira, em jogo que custou a exclusão do time espanhol entre os oito primeiros colocados da Champions League e a consequente necessidade de disputar os playoffs - duelos em mata-matas entre nono e 24º por mais oito vagas na competição, o atacante Mbappé cobrou uma reação da equipe merengue após a partida realizada em Lisboa. "Não podemos ser bons num dia e ruins no outro, não é assim que uma equipe campeã joga. Dói um pouco porque queríamos usar fevereiro para melhorar, mas merecemos a posição que terminamos", afirmou o jogador. Dependendo apenas de suas forças, o Real Madrid visitou o Benfica, até então fora até dos playoffs, e se tornou uma das maiores decepções da rodada ao ver o goleiro Trubin marcar no último lance e fechar o placar em 4 a 2. Os merengues despencaram para a nona posição e viram os portugueses celebram a 24ª e última vaga nos playoffs justamente com o gol de seu camisa 1. "Não tenho uma explicação clara. Falta continuidade no nosso jogo. É um problema que precisamos resolver. Está faltando um pouco de tudo", afirmou o camisa 10 do Real Madrid. Por fim, apesar de irritado, o jogador pediu apoio da torcida neste momento de oscilação da equipe. Ainda não estamos eliminados e estamos na briga em La Liga (o Real ocupa o segundo lugar com 51 pontos e está a um ponto do líder Barcelona). Se o Bernabéu estiver do nosso lado, faremos uma grande partida." O Real Madrid agora vira a chave e foca suas atenções no Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe enfrenta o Rayo Vallecano e torce por um tropeço do maior rival para tentar ocupar o topo da tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions Real Madrid Mbappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40