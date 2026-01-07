Maycon deixa o Corinthians e encaminha acerto com o Atlético-MG

Maycon está de saída do Corinthians. O volante de 28 anos aceitou proposta do Atlético-MG e é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames e assinar contrato. Detalhes burocráticos separam o anúncio oficial.

O vínculo de Maycon com o Corinthians foi encerrado em 31 de dezembro, quando expirou o empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk. O time paulista até chegou em um acordo com o clube ucraniano, dono dos direitos econômicos do atleta, para permanecer com o jogador, mas o time paulista ganhou a concorrência do Atlético nas últimas semanas.

O Atlético vai adquirir 50% do jogador, sem custos, enquanto a outra metade vai ficar com o Shakhtar. O modelo de negócio é similar ao que foi proposto pelo Corinthians, mas pesou o fato de os mineiros oferecerem três anos de contrato e um salário maior.

Maycon era um dos jogadores de confiança do técnico Dorival Júnior e foi o capitão na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã, em partida que garantiu o título do Corinthians na Copa do Brasil. O volante fez 43 jogos em 2025 e recuperou espaço no elenco depois de ficar dez meses afastado por causa de grave lesão no joelho.

Revelado no Corinthians, Maycon fez parte do elenco campeão brasileiro em 2017 antes de se transferir para o Shakhtar, onde permaneceu até 2022, quando foi emprestado para o clube paulista.

O Corinthians está mapeando o mercado em busca de reforços. A diretoria derrubou o transfer ban movido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão fiscalizador da CBF, mas ainda busca uma solução para encerra a punição da Fifa e ficar livre para inscrever atletas.

Para a posição, o Corinthians conta com Raniele, José Martínez, André Carrillo, Charles, Ryan e André Luiz.