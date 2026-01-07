Maycon deixa o Corinthians e encaminha acerto com o Atlético-MG O Atlético vai adquirir 50% do jogador, sem custos, enquanto a outra metade vai ficar com o Shakhta Estadão Conteúdo 07.01.26 16h02 Jogador Maycon (Instagram @maycon) Maycon está de saída do Corinthians. O volante de 28 anos aceitou proposta do Atlético-MG e é aguardado em Belo Horizonte para realizar exames e assinar contrato. Detalhes burocráticos separam o anúncio oficial. O vínculo de Maycon com o Corinthians foi encerrado em 31 de dezembro, quando expirou o empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk. O time paulista até chegou em um acordo com o clube ucraniano, dono dos direitos econômicos do atleta, para permanecer com o jogador, mas o time paulista ganhou a concorrência do Atlético nas últimas semanas. O Atlético vai adquirir 50% do jogador, sem custos, enquanto a outra metade vai ficar com o Shakhtar. O modelo de negócio é similar ao que foi proposto pelo Corinthians, mas pesou o fato de os mineiros oferecerem três anos de contrato e um salário maior. Maycon era um dos jogadores de confiança do técnico Dorival Júnior e foi o capitão na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã, em partida que garantiu o título do Corinthians na Copa do Brasil. O volante fez 43 jogos em 2025 e recuperou espaço no elenco depois de ficar dez meses afastado por causa de grave lesão no joelho. Revelado no Corinthians, Maycon fez parte do elenco campeão brasileiro em 2017 antes de se transferir para o Shakhtar, onde permaneceu até 2022, quando foi emprestado para o clube paulista. O Corinthians está mapeando o mercado em busca de reforços. A diretoria derrubou o transfer ban movido pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), órgão fiscalizador da CBF, mas ainda busca uma solução para encerra a punição da Fifa e ficar livre para inscrever atletas. Para a posição, o Corinthians conta com Raniele, José Martínez, André Carrillo, Charles, Ryan e André Luiz. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Maycon Corinthians Atlético-MG COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9) A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído 08.01.26 14h13 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10 Futebol Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais 08.01.26 10h14 Futebol Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho 08.01.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10