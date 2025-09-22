Maycon adota tom conciliador em meio à indefinição sobre futuro no Corinthians

O volante Maycon deixou claro que não pretende impor condições para permanecer no Corinthians, mas também reconhece que sua trajetória pode estar próxima de um desfecho. Em contrato de empréstimo válido até 31 de dezembro, ele ressaltou que a decisão caberá à diretoria, deixando aberta a possibilidade de renovação, mas já se preparando para uma eventual saída.

"No momento certo, se for da vontade do clube, a gente vai conversar. Jamais eu vou fechar as portas. Se eles acharem que têm interesse em mais uma vez conversar, vou estar disposto, mas também sei que, em algum momento, eu vou ter que ir embora e deixo para a diretoria decidir esse momento", disse Maycon.

"Se quiser conversar, eu vou estar aberto, mas, se não, eu tenho que me preparar, porque eu sei que, em algum momento, eu vou embora e fico feliz pela história que construí e estou construindo", concluiu.

A postura evidencia maturidade diante de um cenário recorrente em sua carreira recente. Desde abril de 2022, quando retornou do Shakhtar Donetsk, Maycon já assinou quatro contratos de empréstimo com o Corinthians. Nesse período, consolidou-se como peça importante no elenco e soma 231 jogos pelo clube, sendo 29 somente na atual temporada.

O peso da história construída também se reflete no respaldo interno. Dorival Júnior, que chegou a ver o jogador de malas prontas para os Emirados Árabes, interveio para garantir sua permanência. O treinador não esconde a confiança no meio-campista, embora até o momento não haja qualquer movimento da diretoria em relação a uma nova negociação com os ucranianos.

A indefinição reforça o dilema vivido pelo Corinthians, que precisa equilibrar a continuidade de atletas experientes com a reformulação do elenco. Maycon, por sua vez, mostra-se disposto a continuar, mas não descarta a necessidade de buscar novos caminhos, em um discurso que mescla abertura e resignação.

Enquanto isso, a temporada segue cobrando respostas rápidas. O Corinthians vem de derrota para o Sport e ocupa a décima colocação do Brasileirão, com 29 pontos. O próximo compromisso, diante do Flamengo, no domingo, na Neo Química Arena.