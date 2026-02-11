Maurício, do Palmeiras, se naturaliza paraguaio e pode disputar a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 11.02.26 10h52 A possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, ficou mais próxima para o meia Maurício, do Palmeiras. Isso porque o jogador do time paulista, em decisão homologada pela Fifa, conseguiu se naturalizar paraguaio. O processo foi facilitado pelo fato de o atleta ter o pai nascido no Paraguai. O jogador, que nasceu em São Paulo, chegou a morar no país vizinho durante uma parte de sua vida e agora tem chance de realizar o sonho de participar do Mundial que vai ser disputado entre os meses de junho e julho. Maurício poderá reforçar a seleção paraguaia já no mês que vem, quando será disputada a Data Fifa de março. Diante desta nova realidade, ele vai reencontrar dois companheiros de Palmeiras na nova equipe: o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Ramón Sosa. O Paraguai volta a disputar uma Copa do Mundo após um intervalo de 16 anos. A última participação do país em um Mundial foi na edição de 2010, quando o torneio de seleções foi realizado na África do Sul. Integrante do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, o Paraguai terá como adversários nesta fase de classificação a Austrália, os Estados Unidos e o vencedor de uma repescagem da Uefa. Na atual temporada, Maurício defendeu o Palmeiras em seis partidas sob o comando do técnico Abel Ferreira. O jogador balançou as redes em duas oportunidades e também contribuiu com uma assistência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Maurício paraguaio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Que tal? Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas 11.02.26 11h49 Automobilismo Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete 11.02.26 9h26 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 futebol Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão 10.02.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 Copa da AFC Arkadag x Al Nassr: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Copa AFC Arkadag e Al-Nassr jogam pela Copa da Asian Football Confederation hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 9h45