Maurício, do Palmeiras, se naturaliza paraguaio e pode disputar a Copa do Mundo

A possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, ficou mais próxima para o meia Maurício, do Palmeiras. Isso porque o jogador do time paulista, em decisão homologada pela Fifa, conseguiu se naturalizar paraguaio.

O processo foi facilitado pelo fato de o atleta ter o pai nascido no Paraguai. O jogador, que nasceu em São Paulo, chegou a morar no país vizinho durante uma parte de sua vida e agora tem chance de realizar o sonho de participar do Mundial que vai ser disputado entre os meses de junho e julho.

Maurício poderá reforçar a seleção paraguaia já no mês que vem, quando será disputada a Data Fifa de março. Diante desta nova realidade, ele vai reencontrar dois companheiros de Palmeiras na nova equipe: o zagueiro Gustavo Gómez e o atacante Ramón Sosa.

O Paraguai volta a disputar uma Copa do Mundo após um intervalo de 16 anos. A última participação do país em um Mundial foi na edição de 2010, quando o torneio de seleções foi realizado na África do Sul.

Integrante do Grupo D da Copa do Mundo de 2026, o Paraguai terá como adversários nesta fase de classificação a Austrália, os Estados Unidos e o vencedor de uma repescagem da Uefa.

Na atual temporada, Maurício defendeu o Palmeiras em seis partidas sob o comando do técnico Abel Ferreira. O jogador balançou as redes em duas oportunidades e também contribuiu com uma assistência.