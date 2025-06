Matheus Cunha deixa o Wolverhampton e assina com o Manchester United por cinco temporadas

O brasileiro Matheus Cunha está de casa nova na Inglaterra. O atacante de 26 anos foi anunciado, neste domingo, como novo reforço do Manchester United, onde atuará ao lado do meio-campista Casemiro.

"O Manchester United chegou a um acordo com o Wolverhampton Wanderers para a contratação de Matheus Cunha", informou, em nota, o clube inglês. "A contratação está sujeita à obtenção de visto e registro", diz o comunicado.

Matheus Cunha foi um dos destaques do Wolverhampton na temporada e ajudou o clube a se livrar do rebaixamento no Campeonato Inglês com 17 gols. Em duas temporadas e meia no time amarelo, que o contratou do Atlético de Madrid, Cunha marcou 33 gols em 92 partidas.

"O jogador de 26 anos tem 13 jogos pela seleção principal do Brasil e, em sua carreira, disputou 270 partidas e marcou 72 gols nas principais divisões de Inglaterra, Espanha, Alemanha e Suíça", apresentou o United. "Todos no Manchester United aguardam ansiosamente a chegada de Matheus em Old Trafford."

Os valores do acordo não foram informados, mas, de acordo com o jornal The Guardian, o clube de Manchester pagou a cláusula de rescisão de 62,5 milhões de libras (cerca de R$ 480 milhões) para contratar atacante por cinco anos, prorrogável por mais um. Assim, o técnico Rubén Amorim tem no brasileiro uma de suas principais apostas, já que o United pretende gastar 100 milhões de libras nesta janela de transferências, após atravessar sua pior temporada em 50 anos.

O Wolverhampton agradeceu ao jogador e destacou o "valor recorde" da transferência. "Depois de ter contribuído para garantir a oitava temporada consecutiva do clube neste nível, Cunha disputou sua última partida pelo Wolves contra o Brentford no domingo e agora se despede", afirmou o clube, referindo-se à primeira divisão inglesa. "Todos no Wolves gostariam de agradecer a Matheus por suas contribuições e desejar a ele e a sua família muita sorte no futuro."

O ex-clube também lembrou do gol olímpico marcado contra o Manchester United no 'Boxing Day', o tento da vitória sobre o Chelsea e de um "gol memorável na vitória sobre o rival West Bromwich Albion pela Copa da Inglaterra". "O brasileiro foi recentemente coroado o 'jogador do ano' após uma temporada impressionante, mas agora parte para um novo desafio."

Matheus Cunha assinará o novo vínculo após retornar das partidas das Eliminatórias da Copa de 2026 pela seleção brasileira. Ele faz parte da primeira lista de convocação do técnico Carlo Ancelotti para as partidas contra Equador e Paraguai.