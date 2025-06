Copa do Brasil de 2025: Veja os jogos das oitavas de final; decisão terá clássico estadual

Nesta segunda-feira (2), os torcedores conheceram os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025. A competição conta com 16 times, de três divisões na briga pela taça.

Os jogos são no formato de ida e volta e, nesta fase, não há mais divisão por potes: todas as equipes estão em um único grupo e podem se enfrentar. As partidas de ida estão previstas para 30 de julho, e as de volta, para 6 de agosto.

Veja os jogos

São Paulo-SP x Athletico-PR

Atlético-MG x Flamengo-RJ

Retrô-PE x Bahia-BA

Fluminense-RJ x Internacional-RS

CRB-AL x Cruzeiro-MG

Corinthians-SP x Palmeiras-SP

Botafogo-RJ x Red Bull Bragantino-SP