Messi brilha em goleada do Inter Miami e confirma ótima fase às vésperas do Mundial de Clubes

Depois de um período de altos e baixos, o Inter Miami reencontrou o caminho das vitórias graças a Lionel Messi. O atacante de 37 anos brilhou na goleada da equipe da Flórida sobre o Columbus Crew por 5 a 1, na noite de sábado, e chega embalado no Mundial de Clubes. Adversário do Palmeiras no próximo dia 23, o time norte-americano estreia na competição no dia 14, contra o egípcio Al-Ahly.

Com dois gols anotados no confronto, ambos por cobertura sobre o goleiro Hagen, Messi chegou a cinco gols nos últimos três jogos da Major League Soccer (MLS), a liga norte-americana de futebol, comandando a segunda vitória consecutiva do Inter Miami, na última partida antes da competição organizada pela Fifa.

Messi participou dos cinco gols de sua equipe. Ele marcou duas vezes, aos 15 e 24 minutos, somando dez gols na atual temporada. O craque argentino também deu assistências para os gols de Tadeo Allende, aos 13 minutos, e Fafà Picault, no final da partida, além de contribuir na jogada que resultou no tento de Luis Suárez. O atacante soma 16 assistências na MLS.

VEJA MAIS

"Claramente, Messi é o melhor jogador. E temos de entender que, quando ele não é brilhante, é porque um de nós está falhando. Essa é a realidade", elogiou o técnico Javier Mascherano. "Em todos os jogos vemos a mesma coisa. E tentamos ajudá-lo como podemos (para que brilhe)", acrescentou.

O triunfo foi importante para Inter Miami chegar em alta ao Mundial, já que a equipe vinha de apenas uma vitória nas sete partidas anteriores. O campeão do Supporters' Shield do ano passado ocupa o terceiro lugar na Conferência Leste do campeonato nacional, com 29 pontos. O líder, Philadelphia Union, soma 34.

"Vencer dessa forma nos dá confiança", disse Mascherano. "Mostra que somos corajosos e que podemos jogar contra qualquer um, especialmente na MLS. O Mundial é outra história, os rivais são de níveis diferentes."

O Miami enfrentará o Al Ahly, do Egito, em 14 de junho, no Hard Rock Stadium, estádio do Miami Dolphins, da NFL. Antes disso, Messi se juntará à seleção argentina para as eliminatórias da Copa do Mundo contra o Chile, em 5 de junho, e a Colômbia, em 10 de junho.