Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' Estadão Conteúdo 16.01.26 23h42 Harry Massis Júnior assume como presidente interino do São Paulo após o afastamento provisório de Julio Casares. Vice-eleito junto do presidente que encara destituição, ele fez um pronunciamento à imprensa logo após a divulgação do resultado da votação no Conselho Deliberativo. O interino admite que está distante da política são-paulina. Ele prometeu se colocar a par do São Paulo a partir de amanhã, sábado. "Hoje não é um dia simples para o nosso grupo. É um dia de responsabilidade. Assumo a presidente com muito respeito à história dessa divisão e principalmente à torcida, que é o maior patrimônio do nosso tempo. Todos sabem que estamos vivendo um momento difícil", abriu o pronunciamento. Harry Massis Júnior prometeu que o São Paulo continuará "competindo e honrando a camisa e a sua história". O presidente em exercício não deixou de falar sobre os inquéritos que têm o São Paulo como foco. "Existem investigações e andamentos e elas precisam ser tratadas com seriedade, com calma e com respeito às instituições e ao direito de defesa de cada pessoa envolvida." "A presidência que começa hoje tem um compromisso simples e firme. Cuidar do clube, proteger a instituição e agir com responsabilidade e transparência. Não é hora de julgamento precipitado, nem de discursos vazios. É hora de trabalho, serenidade e respeito ao nosso torcedor", disse. "Peço confiança, paciência e especialmente união. O clube é muito maior do que qualquer dirigente, muito maior do que qualquer crise. É por ele que vamos trabalhar todos os dias. Obrigado", encerrou. Massis Júnior será interino pelo menos até a assembleia de sócios, a ser convocada em 30 dias. Se essa votação mantiver o afastamento, o interino é efetivado até o fim do mandato, em dezembro de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Harry Massis Júnior COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10