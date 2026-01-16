Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente'

Estadão Conteúdo

Harry Massis Júnior assume como presidente interino do São Paulo após o afastamento provisório de Julio Casares. Vice-eleito junto do presidente que encara destituição, ele fez um pronunciamento à imprensa logo após a divulgação do resultado da votação no Conselho Deliberativo.

O interino admite que está distante da política são-paulina. Ele prometeu se colocar a par do São Paulo a partir de amanhã, sábado.

"Hoje não é um dia simples para o nosso grupo. É um dia de responsabilidade. Assumo a presidente com muito respeito à história dessa divisão e principalmente à torcida, que é o maior patrimônio do nosso tempo. Todos sabem que estamos vivendo um momento difícil", abriu o pronunciamento.

Harry Massis Júnior prometeu que o São Paulo continuará "competindo e honrando a camisa e a sua história". O presidente em exercício não deixou de falar sobre os inquéritos que têm o São Paulo como foco.

"Existem investigações e andamentos e elas precisam ser tratadas com seriedade, com calma e com respeito às instituições e ao direito de defesa de cada pessoa envolvida."

"A presidência que começa hoje tem um compromisso simples e firme. Cuidar do clube, proteger a instituição e agir com responsabilidade e transparência. Não é hora de julgamento precipitado, nem de discursos vazios. É hora de trabalho, serenidade e respeito ao nosso torcedor", disse.

"Peço confiança, paciência e especialmente união. O clube é muito maior do que qualquer dirigente, muito maior do que qualquer crise. É por ele que vamos trabalhar todos os dias. Obrigado", encerrou.

Massis Júnior será interino pelo menos até a assembleia de sócios, a ser convocada em 30 dias. Se essa votação mantiver o afastamento, o interino é efetivado até o fim do mandato, em dezembro de 2026.

futebol

São Paulo FC

Harry Massis Júnior
