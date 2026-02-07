Martínez retorna aos treinos no Corinthians após crise na Venezuela e inicia atividades em 2026 Estadão Conteúdo 07.02.26 19h37 O volante José Martínez retornou oficialmente ao Corinthians neste sábado e participou das atividades no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador estava na Venezuela havia mais de um mês e ainda não tinha comparecido às dependências do clube neste ano. O atleta viajou ao seu país nas férias para renovar o passaporte, mas não conseguiu retornar ao Brasil dentro do prazo previsto devido à crise política, que acabou fechando as fronteiras. A ausência do meio-campista gerou desconforto dentro do clube paulista, com direito a reclamações do executivo de futebol, Marcelo Paz, e do técnico Dorival Júnior. O volante, no entanto, justificou que os problemas internos da Venezuela motivaram o atraso. Agora a tendência é que o jogador se torne a última opção entre os volantes do Corinthians. Breno Bidon, André Luiz e Raniele têm sido os mais acionados pelo treinador alvinegro, que também conta com o recém-chegado Matheus Pereira, bastante elogiado pela torcida, e Charles, utilizado com frequência no segundo tempo. O último jogo de José Martínez pelo Corinthians foi justamente na decisão da Copa do Brasil, contra o Vasco, no dia 21 de dezembro. Em dois quase dois anos no Parque São Jorge, o atleta vestiu a camisa alvinegra em 70 oportunidades, sendo titular em 52, e participando ativamente das conquistas do Paulistão e da copa nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Martínez Venezuela COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Campeonato Mineiro Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 17h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00