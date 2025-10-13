Martínez não se reapresenta ao Corinthians, falta a treinos e é cortado de jogo com o Santos Estadão Conteúdo 13.10.25 13h33 José Martínez não participa de uma atividade do Corinthians desde a última quarta-feira, 8 de outubro. O volante venezuelano não se reapresentou junto ao restante do elenco durante a pausa do calendário nacional para a Data Fifa e já perdeu cinco sessões de treinamentos no Centro de Treinamento Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. O jogador entrou em contato com o clube na sexta-feira, 10, e se limitou a dizer que estava com "problemas familiares". A informação foi publicada primeiramente pelo Meu Timão e confirmada pelo Estadão. Por causa da ausência nos últimos treinamentos, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior decidiram cortar Martínez do clássico com o Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O venezuelano é titular do Corinthians e é frequentemente chamado para defender a seleção de seu país, mas ficou de fora dos convocados nesta Data Fifa. Além de Martínez, o Corinthians terá pelo menos outros três desfalques. O goleiro Hugo Souza (Brasil), o zagueiro Félix Torres (Equador) e o atacante Ángel Romero (Paraguai) terão compromissos na véspera do jogo e não devem chegar a tempo para a partida. Com a ausência de Martínez, o prata da casa Ryan pode ganhar uma oportunidade entre os titulares. O Corinthians também trabalha para ter o retorno de Charles, recuperado de lesão, para o confronto. Esta não é a primeira vez que o jogador falta a treinos do Corinthians na temporada. Em julho, Memphis Depay não compareceu a duas atividades da equipe após notificar o clube pelo atraso no pagamento de R$ 6 milhões em valores atrasados, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. As partes se acertaram posteriormente para quitar a pendência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians José Martínez COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES EXPECTATIVA Re-Pa: trânsito será alterado e segurança terá mais de 1.500 agentes; veja o que muda! Remo e Paysandu se enfrentam na próxima terça-feira (14), no estádio Mangueirão, pela Série B 13.10.25 13h33 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08 Mais Esporte Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez 13.10.25 11h53 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x eSwatini: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Essuatíni jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 12h00 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Mesmo com vitória no Re-Pa, Remo não entra no G-4 da Série B na 32ª rodada; entenda O máximo que o time azulino pode chegar se vencer o Paysandu é na quinta colocação 13.10.25 12h08