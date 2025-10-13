Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Martínez não se reapresenta ao Corinthians, falta a treinos e é cortado de jogo com o Santos

Estadão Conteúdo

José Martínez não participa de uma atividade do Corinthians desde a última quarta-feira, 8 de outubro. O volante venezuelano não se reapresentou junto ao restante do elenco durante a pausa do calendário nacional para a Data Fifa e já perdeu cinco sessões de treinamentos no Centro de Treinamento Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo.

O jogador entrou em contato com o clube na sexta-feira, 10, e se limitou a dizer que estava com "problemas familiares". A informação foi publicada primeiramente pelo Meu Timão e confirmada pelo Estadão.

Por causa da ausência nos últimos treinamentos, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior decidiram cortar Martínez do clássico com o Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O venezuelano é titular do Corinthians e é frequentemente chamado para defender a seleção de seu país, mas ficou de fora dos convocados nesta Data Fifa.

Além de Martínez, o Corinthians terá pelo menos outros três desfalques. O goleiro Hugo Souza (Brasil), o zagueiro Félix Torres (Equador) e o atacante Ángel Romero (Paraguai) terão compromissos na véspera do jogo e não devem chegar a tempo para a partida.

Com a ausência de Martínez, o prata da casa Ryan pode ganhar uma oportunidade entre os titulares. O Corinthians também trabalha para ter o retorno de Charles, recuperado de lesão, para o confronto.

Esta não é a primeira vez que o jogador falta a treinos do Corinthians na temporada. Em julho, Memphis Depay não compareceu a duas atividades da equipe após notificar o clube pelo atraso no pagamento de R$ 6 milhões em valores atrasados, referente à premiação do Paulistão e direitos de imagem. As partes se acertaram posteriormente para quitar a pendência.

Palavras-chave

futebol

Corinthians

José Martínez
