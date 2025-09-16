Capa Jornal Amazônia
Martinelli decide e Arsenal vence Bilbao na estreia da Champions League; PSV é surpreendido

Estadão Conteúdo

O Arsenal largou com vitória na Champions League. Fora de casa, no San Mamés, os ingleses venceram o Athletic Bilbao por 2 a 0, em noite iluminada de Gabriel Martinelli. O brasileiro entrou no segundo tempo, marcou o primeiro gol e ainda deu assistência para Trossard fechar o placar.

A partida começou com o Bilbao pressionando. Nos primeiros 15 minutos, os espanhóis adiantaram as linhas e criaram boas chances em contra-ataques. Berenguer teve duas oportunidades claras, mas parou em Raya. O Arsenal demorou a se encontrar, mas respondeu em jogadas de Gyorkeres pelo alto e em roubadas de bola de Madueke, que quase resultaram no gol de Eze.

Com equilíbrio no primeiro tempo, a definição ficou para a etapa final. Foi então que Martinelli mudou o panorama do jogo. Aos 26 minutos, após lançamento de Trossard, o atacante brasileiro deixou a marcação para trás com belo drible e finalizou na saída de Unai Simón, abrindo o placar para os ingleses.

O golpe final veio aos 41. Martinelli recebeu pela esquerda, partiu para cima da defesa e encontrou Trossard livre na área. O belga bateu firme, contou com desvio e sacramentou a vitória. O Bilbao ainda reclamou de falta em Williams na origem da jogada, mas o árbitro confirmou o lance.

O Bilbao, de volta à Champions após dez anos, deixou o campo com frustração pela boa postura inicial e pela falta de eficiência na frente do gol. Para o Arsenal, a vitória fora de casa reforça a confiança para a sequência da fase em pontos corridos. Na próxima rodada, os ingleses recebem o Olympiacos, enquanto os espanhóis viajam para encarar o Borussia Dortmund.

Na mesma noite, o PSV decepcionou em Eindhoven ao perder por 3 a 1 para o Union Saint-Gilloise. Os belgas abriram o placar com Promise David em pênalti infantil cometido por Pepi, ampliaram com bela jogada individual de Ait El Hadj e marcaram o terceiro com Mac Allister.

O time holandês tentou reagir, mas esbarrou no travessão e na atuação segura do goleiro Scherpen. Van Bommel ainda descontou no fim, mas o resultado gerou vaias da torcida local e aumentou a pressão sobre o elenco, que terá pela frente uma tabela dura na sequência da competição.

Esportes
.
