Martín Anselmi é apresentado no Botafogo e mira conquista de títulos: 'Seremos competitivos'

O Botafogo está pronto para voltar a ser protagonista. Pelo menos essa foi a promessa do técnico argentino Martín Anselmi durante a apresentação oficial que aconteceu nesta terça-feira, no estádio Nilton Santos. Contratado no fim do ano passado para o lugar de Davide Ancelotti, ele falou sobre a sua filosofia de trabalho e o estilo de jogo que pretende implantar.

"Onde o Botafogo estiver, vai ser para ganhar. Não há prioridades, é o dia a dia da partida. Seremos competitivos. Essa é a resposta. Competitivos para ganhar. Nossa essência é ser intenso, pressionar alto e atacar", afirmou o treinador.

Com contrato válido até o fim de 2027, o argentino, ex-Porto, de Portugal, comentou sobre a mudança de ares e o fato de trocar a Europa pelo futebol brasileiro.

"Depois da minha saída do Porto (após o Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos, no ano passado), meu corpo técnico ficou sem trabalho. Era o momento de dar uma pausa. Entendemos que não iríamos aceitar qualquer proposta, só projetos que nos levaria para o mais alto. E o Botafogo apareceu no momento certo", afirmou.

Anselmi vai fazer a sua estreia à frente da equipe nesta quarta-feira, contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, e falou sobre o que espera do time. "Não gosto de falar sobre números e de sistemas táticos. Isso é para vocês, jornalistas. O que posso dizer é que vamos buscar o gol rival", disse.

Sobre o fato de o clube estar enfrentando um transfer ban, que impede a inscrição de reforços, o treinador foi direto ao ponto. "É um tema que não nos toca resolver. O Botafogo está tentando solucionar o problema e espero que resolvam o mais antes possível", disse.