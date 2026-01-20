Martín Anselmi é apresentado no Botafogo e mira conquista de títulos: 'Seremos competitivos' Com contrato válido até o fim de 2027, o argentino, ex-Porto, de Portugal, comentou sobre a mudança de ares e o fato de trocar a Europa pelo futebol brasileiro Estadão Conteúdo 20.01.26 16h23 Martín Anselmi (Vítor Silva/ BFR) O Botafogo está pronto para voltar a ser protagonista. Pelo menos essa foi a promessa do técnico argentino Martín Anselmi durante a apresentação oficial que aconteceu nesta terça-feira, no estádio Nilton Santos. Contratado no fim do ano passado para o lugar de Davide Ancelotti, ele falou sobre a sua filosofia de trabalho e o estilo de jogo que pretende implantar. "Onde o Botafogo estiver, vai ser para ganhar. Não há prioridades, é o dia a dia da partida. Seremos competitivos. Essa é a resposta. Competitivos para ganhar. Nossa essência é ser intenso, pressionar alto e atacar", afirmou o treinador. Com contrato válido até o fim de 2027, o argentino, ex-Porto, de Portugal, comentou sobre a mudança de ares e o fato de trocar a Europa pelo futebol brasileiro. "Depois da minha saída do Porto (após o Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos, no ano passado), meu corpo técnico ficou sem trabalho. Era o momento de dar uma pausa. Entendemos que não iríamos aceitar qualquer proposta, só projetos que nos levaria para o mais alto. E o Botafogo apareceu no momento certo", afirmou. Anselmi vai fazer a sua estreia à frente da equipe nesta quarta-feira, contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, e falou sobre o que espera do time. "Não gosto de falar sobre números e de sistemas táticos. Isso é para vocês, jornalistas. O que posso dizer é que vamos buscar o gol rival", disse. Sobre o fato de o clube estar enfrentando um transfer ban, que impede a inscrição de reforços, o treinador foi direto ao ponto. "É um tema que não nos toca resolver. O Botafogo está tentando solucionar o problema e espero que resolvam o mais antes possível", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Botafogo Martín Anselmi apresentação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 futebol Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente 20.01.26 12h34 Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Viral Vestida com camisa do Paysandu, torcedora mirim surpreende ao cantar música do Remo Reação da torcedora viralizou nas redes sociais 20.01.26 11h43 futebol Remo não deve jogar no Baenão no início desta temporada, explica presidente Dirigente azulino afirmou que o local passa por reforma, mas, por conta da capacidade, não deve ser utilizado para jogos no momento 20.01.26 11h14 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (20/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta terça-feira 20.01.26 7h00 LEÃO Braz divulga imagens inéditas do Baenão reformado e aumenta expectativa do Remo na Série A Vídeos publicados nas redes sociais mostram vestiários reformados, áreas internas modernizadas e gramado em manutenção às vésperas do retorno azulino à elite do futebol brasileiro 19.01.26 20h45