Marta se casa em cerimônia intimista nos EUA Jogadora histórica e ex-atleta do Orlando Pride celebram união com amigos e familiares em ambiente natural e discreto O Liberal 03.01.26 16h41 A maior jogadora da história do futebol feminino, Marta Vieira da Silva, casou-se com a ex-atleta do Orlando Pride, Carrie Lawrence, na última sexta-feira, 2 de janeiro. A cerimônia, discreta e emocionante, ocorreu na cidade onde o casal reside nos Estados Unidos. Detalhes da celebração A celebração, marcada pela simplicidade, contou apenas com a presença de amigos próximos e familiares. O ambiente ao ar livre, decorado em tons claros, destacou a natureza local e criou uma atmosfera intimista para a união. A história do casal O relacionamento entre Marta e Carrie iniciou-se em 2022, período em que ambas jogavam juntas no Orlando Pride, clube da National Women's Soccer League (NWSL), nos Estados Unidos. A conexão se fortaleceu ao longo dos anos, com Carrie apoiando Marta durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde a Seleção Brasileira conquistou a medalha de prata. O noivado nas redes sociais Em agosto de 2024, as atletas anunciaram o noivado nas redes sociais, compartilhando com os fãs imagens e declarações de amor após um pedido romântico feito por Marta. O momento emocionou seguidores ao redor do mundo.