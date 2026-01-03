Capa Jornal Amazônia
Marta se casa em cerimônia intimista nos EUA

Jogadora histórica e ex-atleta do Orlando Pride celebram união com amigos e familiares em ambiente natural e discreto

O Liberal

A maior jogadora da história do futebol feminino, Marta Vieira da Silva, casou-se com a ex-atleta do Orlando Pride, Carrie Lawrence, na última sexta-feira, 2 de janeiro. A cerimônia, discreta e emocionante, ocorreu na cidade onde o casal reside nos Estados Unidos.

Detalhes da celebração

A celebração, marcada pela simplicidade, contou apenas com a presença de amigos próximos e familiares. O ambiente ao ar livre, decorado em tons claros, destacou a natureza local e criou uma atmosfera intimista para a união.

A história do casal

O relacionamento entre Marta e Carrie iniciou-se em 2022, período em que ambas jogavam juntas no Orlando Pride, clube da National Women’s Soccer League (NWSL), nos Estados Unidos. A conexão se fortaleceu ao longo dos anos, com Carrie apoiando Marta durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde a Seleção Brasileira conquistou a medalha de prata.

O noivado nas redes sociais

Em agosto de 2024, as atletas anunciaram o noivado nas redes sociais, compartilhando com os fãs imagens e declarações de amor após um pedido romântico feito por Marta. O momento emocionou seguidores ao redor do mundo.

.
