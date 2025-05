Marta ressalta estilo brasileiro na Seleção e traça caminho para a Copa: 'Um dia de cada vez'

Após nove meses afastada, Marta está de volta à Seleção Brasileira. Nesta quinta-feira, ela participou de uma coletiva de imprensa após o último treino da equipe, realizado na Neo Química Arena. Durante a entrevista, falou sobre sua convocação, a expectativa para a Copa do Mundo de 2027 — que será disputada no Brasil — e comentou o trabalho do técnico Arthur Elias.

Apesar dos inúmeros pedidos para que não se aposente, a jogadora deixou em aberto a possibilidade de disputar mais uma edição do Mundial, justamente a primeira que acontecerá em solo brasileiro.

"Como brasileira, desde o primeiro momento que escolheram o Brasil para sediar a Copa, sempre pensamos em jogar. Mas quero viver um dia de cada vez, o meu pensamento não vai mudar pelo Mundial ser aqui", disse a jogadora.

Marta também destacou que pretende aproveitar esse momento com leveza, diferente da pressão que enfrentou ao longo da carreira.

"Quero usufruir dessa reta final da melhor maneira possível, mas não quero me cobrar tanto, como sempre foi na minha vida. Estou me preparando para cada jogo. Acho que o Arthur está fazendo da maneira correta, chamando quem está melhor. Não adianta chegar e falar que vou jogar a Copa, precisa ver o dia a dia", afirmou.

Desde sua última partida pela Seleção, nos Jogos Olímpicos de Paris — quando conquistou a medalha de prata —, Marta retornou e se deparou com mudanças importantes: uma equipe com mentalidade mais vencedora e um ambiente renovado.

Acostumada a ser o principal nome da equipe, muitas vezes carregando a responsabilidade dentro e fora de campo, a camisa 10 percebe agora uma nova fase, com mais protagonismo coletivo.

"Estou sentindo uma coisa mais leve. Muitas atletas se destacam, não é um ou duas. Estamos dando voz para as meninas, não sou só eu que tenho respostas, que me destaco. Isso é importante, mostra a evolução do nosso futebol", ressaltou.