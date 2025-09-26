Capa Jornal Amazônia
Marquinhos sofre lesão, amplia lista de desfalques do PSG e vira dúvida para seleção brasileira

Estadão Conteúdo

O zagueiro brasileiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, vai ficar afastado dos gramados por várias semanas por causa de uma lesão no quadríceps esquerdo. Com a contusão, ele deve desfalcar a lista de convocação da seleção brasileira, que será anunciada na próxima quarta-feira (1º de outubro), pelo técnico Carlo Ancelotti, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro.

Com o término das Eliminatórias da América do Sul e a classificação para a Copa do Mundo de 2026 garantida, Ancelotti quer aproveitar esses jogos preparatórios para observar mais jogadores e também aprimorar o esquema tático da equipe nacional.

Em seu site oficial, o clube francês confirmou que o atleta vai ficar em tratamento por "várias semanas", mas não estipulou o tempo de retorno do capitão da equipe. O defensor aumenta a lista de nomes importantes do PSG entregues ao departamento médico.

O meia João Neves, e os atacantes Desiré Doué e Ousmane Dembélé "continuam em processo de reabilitação" segundo boletim médico divulgado pelo time francês. Diante deste cenário, o técnico Luis Enrique vem tendo dificuldades para escalar a equipe neste início de temporada.

Além de perder Marquinhos para o confronto deste fim de semana contra o Auxerre, pelo Campeonato Francês, o treinador não vai contar com o atleta para o duelo diante do Barcelona, na próxima quarta-feira, na Espanha, no confronto mais esperado da segunda rodada da Champions League.

As duas equipes estrearam no principal torneio de clubes da Europa com vitória. Enquanto os franceses aplicaram uma goleada de 4 a 0 sobre a Atalanta em Paris, a equipe catalã visitou o Newcastle e derrotou o rival pelo placar de 2 a 1.

.
