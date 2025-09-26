Marquinhos sofre lesão, amplia lista de desfalques do PSG e vira dúvida para seleção brasileira Estadão Conteúdo 26.09.25 10h17 O zagueiro brasileiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain, vai ficar afastado dos gramados por várias semanas por causa de uma lesão no quadríceps esquerdo. Com a contusão, ele deve desfalcar a lista de convocação da seleção brasileira, que será anunciada na próxima quarta-feira (1º de outubro), pelo técnico Carlo Ancelotti, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro. Com o término das Eliminatórias da América do Sul e a classificação para a Copa do Mundo de 2026 garantida, Ancelotti quer aproveitar esses jogos preparatórios para observar mais jogadores e também aprimorar o esquema tático da equipe nacional. Em seu site oficial, o clube francês confirmou que o atleta vai ficar em tratamento por "várias semanas", mas não estipulou o tempo de retorno do capitão da equipe. O defensor aumenta a lista de nomes importantes do PSG entregues ao departamento médico. O meia João Neves, e os atacantes Desiré Doué e Ousmane Dembélé "continuam em processo de reabilitação" segundo boletim médico divulgado pelo time francês. Diante deste cenário, o técnico Luis Enrique vem tendo dificuldades para escalar a equipe neste início de temporada. Além de perder Marquinhos para o confronto deste fim de semana contra o Auxerre, pelo Campeonato Francês, o treinador não vai contar com o atleta para o duelo diante do Barcelona, na próxima quarta-feira, na Espanha, no confronto mais esperado da segunda rodada da Champions League. As duas equipes estrearam no principal torneio de clubes da Europa com vitória. Enquanto os franceses aplicaram uma goleada de 4 a 0 sobre a Atalanta em Paris, a equipe catalã visitou o Newcastle e derrotou o rival pelo placar de 2 a 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Marquinhos lesão PSG seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Em Criciúma, duas marcas à prova 26.09.25 10h40 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 VAI TER LEI DO EX? Paysandu reencontra ex-bicolores em confronto contra o Criciúma pela Série B Nicolas e Borasi deixaram o clube no meio da temporada e vivem boa fase no Criciúma, que briga pelo acesso 25.09.25 17h52 SÉRIE B Regularizado no BID, Guto Ferreira estreia no comando do Remo contra o CRB Técnico assume o Leão em meio maus resultados na Série B e terá a missão de manter o time na briga pelo acesso. 25.09.25 16h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 polêmica Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe. 25.09.25 20h59