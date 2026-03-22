Marlon recebe alta após cirurgia no tornozelo e já tem prazo para se apresentar no CT do Grêmio Depois receber alta hospitalar neste sábado, em Porto Alegre, ele inicia, a partir desta segunda, o processo de fisioterapia Estadão Conteúdo 22.03.26 9h47 O lateral-esquerdo Marlon começa agora a cumprir uma nova etapa após ser submetido à cirurgia no tornozelo direito. Depois receber alta hospitalar neste sábado, em Porto Alegre, ele inicia, a partir desta segunda, o processo de fisioterapia e já tem até prazo para retornar ao CT do Grêmio. De acordo com informações do jornal Zero Hora a previsão é que, a partir de quinta ou sexta-feira o atleta deve se reapresentar para ser acompanhado pelos profissionais do departamento médico. Com retorno estimado em cinco meses, em projeção feita pelo próprio clube gaúcho, existe a expectativa de que ele possa até antecipar este prazo para retornar aos gramados. O jogador sofreu uma fratura no maléolo fibular na última quinta-feira em jogo que o Grêmio derrotou o Vitória por 2 a 0, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na dividida com Erick, ele prendeu a perna direita na grama e o seu pé ficou "virado para trás", em uma cena que chocou o jogadores e também os torcedores. O lance aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Após o choque, Marlon caiu no gramado e rapidamente foi atendido no local pela equipe médica do Grêmio. Depois, o lateral foi retirado de campo de ambulância. O Grêmio vai a campo neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e visita o Vasco em São Januário. Em sete rodadas, o time do técnico português Luís Castro contabiliza 11 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Marlon alta Grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 futebol Após quase 32 anos, Remo reencontra o Bahia na Série A e busca reação Time azulino ainda não venceu no campeonato e enfrenta a equipe que ainda não foi derrotada na disputa 22.03.26 8h00 Futebol 'Fazer futebol é caro': dirigente revela quanto custa disputar a elite do Campeonato Paraense Entre logística, elenco e estrutura, orçamento pode chegar a R$ 1 milhão por temporada na Série A estadual 22.03.26 10h00