Marlon recebe alta após cirurgia no tornozelo e já tem prazo para se apresentar no CT do Grêmio

O lateral-esquerdo Marlon começa agora a cumprir uma nova etapa após ser submetido à cirurgia no tornozelo direito. Depois receber alta hospitalar neste sábado, em Porto Alegre, ele inicia, a partir desta segunda, o processo de fisioterapia e já tem até prazo para retornar ao CT do Grêmio.

De acordo com informações do jornal Zero Hora a previsão é que, a partir de quinta ou sexta-feira o atleta deve se reapresentar para ser acompanhado pelos profissionais do departamento médico.

Com retorno estimado em cinco meses, em projeção feita pelo próprio clube gaúcho, existe a expectativa de que ele possa até antecipar este prazo para retornar aos gramados.

O jogador sofreu uma fratura no maléolo fibular na última quinta-feira em jogo que o Grêmio derrotou o Vitória por 2 a 0, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Na dividida com Erick, ele prendeu a perna direita na grama e o seu pé ficou "virado para trás", em uma cena que chocou o jogadores e também os torcedores.

O lance aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Após o choque, Marlon caiu no gramado e rapidamente foi atendido no local pela equipe médica do Grêmio. Depois, o lateral foi retirado de campo de ambulância.

O Grêmio vai a campo neste domingo, em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e visita o Vasco em São Januário. Em sete rodadas, o time do técnico português Luís Castro contabiliza 11 pontos.