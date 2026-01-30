Marlon Freitas exalta trabalho do Palmeiras e valoriza seu início: 'Já me sinto bem adaptado' Estadão Conteúdo 30.01.26 22h22 O trabalho com a camisa do Palmeiras está apenas no começo - disputou apenas cinco jogos -, mas Marlon Freitas parece defender o clube há muito tempo. Plenamente adaptado e se destacando, o experiente volante valoriza seu início de caminhada na nova casa enquanto arranca elogios da torcida e até de Abel Ferreira. "Só agradecer a Deus pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Fui muito bem recebido por todos, isso é muito importante para a adaptação. Hoje eu já me sinto bem adaptado e tenho certeza de que vai ser um grande ano para a gente", afirmou, esbanjando otimismo. A satisfação do ex-jogador do Botafogo, de 30 anos, na capital paulista é gigante e rende elogios, também, ao trabalho sério e competitivo que encontrou no clube. Na visão do volante, o início de temporada verde é algo para se vangloriar. "O trabalho está sendo bem feito. É claro que tem muita coisa para a gente melhorar, muita coisa para a gente corrigir. Eu sempre falo que a gente precisa buscar nossa melhor versão todos os dias, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Eu tenho certeza de que vai ser um ano promissor, um ano de grandes conquistas, mas a gente tem que pagar o preço, tem que ter sacrifício e humildade", enfatizou. O Palmeiras disputa a liderança do Paulista com o Novorizontino - ambos somam 12 pontos -, já ganhou os clássicos contra Santos, Portuguesa e São Paulo e ainda buscou a igualdade na largada do Brasileirão diante do Atlético-MG, com Vitor Roque definindo o placar por 2 a 2. Mesmo devendo ganhar descanso neste domingo, em visita ao Botafogo, na quente Ribeirão Preto, Marlon Freitas mostra confiante em mais um triunfo no Estadual. "Independentemente de quem vai iniciar a partida, é o Palmeiras que estará em campo e a gente precisa honrar a camisa do clube", frisou, avaliando um jogo pegado fora de casa. "Será um jogo difícil, eu joguei lá e sei da dificuldade, mas eu tenho certeza de que a gente vai fazer um grande jogo, com toda humildade, com muito trabalho e muito sacrifício. A gente vai lutar os 90 minutos para poder sair com os três pontos", completou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Palmeiras Marlon Freitas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40 futebol Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco 30.01.26 9h20