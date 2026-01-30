Marlon Freitas exalta trabalho do Palmeiras e valoriza seu início: 'Já me sinto bem adaptado'

O trabalho com a camisa do Palmeiras está apenas no começo - disputou apenas cinco jogos -, mas Marlon Freitas parece defender o clube há muito tempo. Plenamente adaptado e se destacando, o experiente volante valoriza seu início de caminhada na nova casa enquanto arranca elogios da torcida e até de Abel Ferreira.

"Só agradecer a Deus pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Fui muito bem recebido por todos, isso é muito importante para a adaptação. Hoje eu já me sinto bem adaptado e tenho certeza de que vai ser um grande ano para a gente", afirmou, esbanjando otimismo.

A satisfação do ex-jogador do Botafogo, de 30 anos, na capital paulista é gigante e rende elogios, também, ao trabalho sério e competitivo que encontrou no clube. Na visão do volante, o início de temporada verde é algo para se vangloriar.

"O trabalho está sendo bem feito. É claro que tem muita coisa para a gente melhorar, muita coisa para a gente corrigir. Eu sempre falo que a gente precisa buscar nossa melhor versão todos os dias, tanto nos treinamentos quanto nos jogos. Eu tenho certeza de que vai ser um ano promissor, um ano de grandes conquistas, mas a gente tem que pagar o preço, tem que ter sacrifício e humildade", enfatizou.

O Palmeiras disputa a liderança do Paulista com o Novorizontino - ambos somam 12 pontos -, já ganhou os clássicos contra Santos, Portuguesa e São Paulo e ainda buscou a igualdade na largada do Brasileirão diante do Atlético-MG, com Vitor Roque definindo o placar por 2 a 2.

Mesmo devendo ganhar descanso neste domingo, em visita ao Botafogo, na quente Ribeirão Preto, Marlon Freitas mostra confiante em mais um triunfo no Estadual. "Independentemente de quem vai iniciar a partida, é o Palmeiras que estará em campo e a gente precisa honrar a camisa do clube", frisou, avaliando um jogo pegado fora de casa.

"Será um jogo difícil, eu joguei lá e sei da dificuldade, mas eu tenho certeza de que a gente vai fazer um grande jogo, com toda humildade, com muito trabalho e muito sacrifício. A gente vai lutar os 90 minutos para poder sair com os três pontos", completou.