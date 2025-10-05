Capa Jornal Amazônia
Marlon dispara contra arbitragem e CBF: 'O Grêmio está sendo roubado, prejudicado'

Estadão Conteúdo

Assumidamente revoltado com a arbitragem de Lucas Casagrande (PR) na derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino neste sábado pelo Brasileirão, o capitão e lateral-esquerdo Marlon se pronunciou após a partida de forma enfática, atacando tanto a arbitragem como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável pelo treinamento, distribuição e administração dos juízes do futebol brasileiro.

"O Grêmio Futebol Porto-Alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, mas a gente não tem nem profissionalização dos árbitros", vociferou o jogador após a partida. "A gente vem de anos e anos e anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas né, e isso tem muita influência direta no futebol. Quem sabe agora o presidente que assuma agora consiga profissionalizar e melhorar os árbitros", completou.

A indignação de Marlon vai além do novo revés gaúcho. Segundo ele, alguns lances foram decisivos para o resultado final: a expulsão de Kanneman aos 42 minutos do primeiro tempo, e o pênalti do próprio lateral gremista, que gerou o único gol da partida, marcado por Jhon John de pênalti, aos 60 minutos do segundo tempo.

"Esse pênalti que foi marcado aqui, que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria sem tamanho, porque não tem critério nenhum", explicou o jogador. "Eu estou com o braço colado. Se eu faço amplitude de espaço a bola bate e volta pra frente. A bola desvia do meu peito e vai pra fora. E esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente contra o Mirassol, que originou um gol, onde o cara do Mirassol está em impedimento, ele vai no VAR e confirma."

"A expulsão do Kannemann... ele marca uma jogada onde não existe e expulsa o Kannemann, porque ele já está bravo com ele do jogo passado. Nós tivemos dois pênaltis marcados no clássico Gre-Nal, onde não existe pênalti, já começa por aí. Teve três pênaltis no jogo, do André, o último pênalti, a gente não pode falar nada, que realmente é. Agora, a gente foi prejudicado contra São Paulo, a gente foi prejudicado contra Santos, a gente foi prejudicado novamente contra o Bragantino. Tu pode tirar por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Temos o nosso demérito dentro de campo também, de muitas vezes errar e tudo, mas o que aconteceu aqui não pode acontecer", acrescentou.

Marlon minimizou o fato de poder ser punido pela CBF por ter exposto suas opiniões de maneira enfática. "Não tenho receio de ser punido. Estou suspenso. Eu tenho que brigar pela minha instituição. O que está acontecendo com o Grêmio eu vou falar categoricamente: o Grêmio está sendo roubado, prejudicado. E não só o Grêmio, outras equipes também."

O Grêmio vinha de três jogos sem derrota, em recuperação na competição, e continua com 33 pontos, no meio da tabela. O Red Bull Bragantino ficou aliviado após cinco jogos sem vencer, aparecendo com 36, em nono lugar, fruto de seu bom início de campeonato.

Como os dois times não têm jogos atrasados, eles terão uma 'folga' para a Data Fifa e só voltam a campo daqui mais de dez dias. Em duelos válidos pela 28ª rodada, o Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h, de quarta-feira (15). Na quinta-feira (16), o Grêmio recebe o São Paulo, na Arena Grêmio, às 19h.

