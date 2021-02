Marinho testa positivo para Covid e desfalca o Santos nos próximos jogos

O atacante Marinho testou positivo para Covid-19 e vai desfalcar o Santos no jogo desta quinta-feira, contra o Bahia, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, e nos primeiros jogos do Campeonato Paulista. O Peixe estreia no próximo domingo, dia 28, diante do Santo André.

O atacante já está em quarentena e vai ficar afastado dos treinos até o dia 5 de março. Ele, então, não deve ser problema para os confrontos contra o Deportivo Lara na fase preliminar da Copa Libertadores. Os jogos contra o time venezuelano estão marcados para o dia 9 e 16 de março.

Marinho não havia saído de férias com alguns companheiros (seis titulares do time foram liberados na segunda-feira) porque pretendia brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele tem 17 gols na competição, mesmo número de Claudinho, do Red Bull Bragantino, e Luciano, do São Paulo.

Confira a nota oficial do Santos

O Santos FC informa que o atleta Marinho testou positivo para o Covid-19 no exame realizado na terça-feira (23), no CT Rei Pelé. O jogador já está cumprindo quarentena, isolado em sua casa, com toda a retaguarda médica garantida pelo Clube e seguindo todos os protocolos estabelecidos, com retorno aos treinos previsto para o dia 5.