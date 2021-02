Marinho, do Santos, se revolta com liderança de Karol Conká no 'BBB': 'Vou cancelar o Pay-per-view'

O atacante Marinho é mais uma personalidade do mundo esportivo que caiu de cabeça no "Big Brother Brasil". Contudo, depois da "prova do líder" desta quinta-feira que deu a liderança da semana para a cantora Karol Conká, o atleta do Santos postou em seus Stories do Instagram que não acompanhará mais o reality e iria cancelar o seu Pay-per-view. Assim como Neymar, Marinho não é fã das atitudes da participante no "BBB".

- Estava querendo acreditar que esse "Big Brother" era real, já larguei de mão! Dá mais audiência com a K-com Sal. A cara dela de surpresa porque ganhou o líder! Tipo eu já sabia... Larguei! Vou cancelar o PPV - disse o jogador em seus Stories do Instagram.

Veja abaixo a publicação original de Marinho:

Marinho, do Santos, ficou revoltado com a liderança da Kobra Conká no BBB pic.twitter.com/qpg6KND5eT — Bruno Lima (@unollima) February 12, 2021

O próximo confronto do Santos será contra o Coritiba, neste sábado, pelo Brasileirão.