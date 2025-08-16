Capa Jornal Amazônia
Marcos Rocha se despede do Palmeiras após ciclo vitorioso: 'Feliz e em paz'

Estadão Conteúdo

Marcos Rocha não veste mais a camisa do Palmeiras. Depois de sete anos e meio, 346 partidas e 12 títulos conquistados, o lateral-direito anunciou neste sábado a saída do clube, em mensagem de tom emotivo publicada nas redes sociais.

"No fundo eu sabia que esse dia chegaria. Se demorou ou passou rápido, não importa nossa história fala por si. Foram 7 temporadas, 12 títulos, 346 jogos e um só propósito: entregar sempre o meu melhor pela Sociedade Esportiva Palmeiras, dentro e fora de campo", escreveu.

A declaração expôs não apenas números, mas também a relação construída entre jogador e torcida. Rocha destacou que atravessou momentos de aplausos e cobranças, mas que manteve a mesma postura ao longo do período. "O meu foco nunca mudou. Porque eu sabia que torcedor e jogador carregavam o mesmo objetivo: sair de campo com a certeza de ter feito o melhor pelo Palmeiras", afirmou.

As palavras traduzem a sensação de dever cumprido de quem esteve presente em alguns dos capítulos mais marcantes da história recente do clube. Foram duas Libertadores, três Campeonatos Brasileiros, quatro Paulistas, além da Recopa Sul-Americana, da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. Ao lado de Weverton, Gustavo Gómez, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira, Rocha se tornou um dos maiores vencedores do time alviverde.

O lateral também ressaltou o aspecto humano de sua trajetória. "Cada vitória, cada derrota dolorosa, cada desafio vivido serviu para me fortalecer e escrever uma trajetória que me enche de orgulho. Foram muitas histórias, amizades e memórias que ficarão para sempre no coração da minha família", escreveu, numa clara demonstração de carinho pelo ciclo que se encerra.

A despedida não ficou restrita às redes sociais. Marcos Rocha foi até a Academia de Futebol para agradecer pessoalmente a funcionários e companheiros de equipe. O gesto reforçou a imagem de liderança que manteve ao longo dos anos, mesmo após perder espaço no elenco com a ascensão de Agustín Giay e a chegada de Khellven, contratado junto ao futebol russo.

Em 2025, o jogador atuou em 17 dos 49 jogos disputados pelo Palmeiras, sendo 13 como titular. No Campeonato Brasileiro, esteve em campo apenas uma vez. O contrato tinha validade até dezembro, mas as partes optaram pela rescisão antecipada, sem custos. O acordo abriu caminho para que Rocha assine com o Grêmio, que deve oficializá-lo como reforço nos próximos dias.

"Hoje me despeço feliz e em paz, com a consciência de que fiz o meu melhor e deixo aqui uma história linda, de respeito e de muitas conquistas. Obrigado por tudo e por tanto! Muito obrigado, Palmeiras", concluiu o lateral, em uma despedida que recebeu diversas mensagens de agradecimento de torcedores.

A saída de Rocha faz parte da ampla reformulação alviverde. Em 2025, o clube já se despediu de 18 atletas, sendo oito somente após o Mundial de Clubes. O processo sinaliza mudanças profundas no elenco e obriga a diretoria a ir ao mercado em busca de reforços antes do fechamento da janela de transferências, marcado para 2 de setembro.

