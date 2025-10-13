Marcos Rocha relembra desavença com Cuca e projeta novo ciclo no Grêmio: 'Fazer algo grande'

Marcos Rocha abriu o jogo sobre um episódio que marcou sua relação com o técnico Cuca, na final da Libertadores de 2020, disputada em 2021 por causa da Covid-19. O lance, que antecedeu o gol de Breno Lopes e o título do Palmeiras sobre o Santos, ainda rende histórias, risadas e algumas rusgas entre os dois, anos depois.

"Como eu batia o lateral forte, na hora que fui pegar a bola ele veio pra cima pra não deixar. Nisso, embolamos, caímos, e o juiz expulsou o Cuca. Ele vai pra torcida, torcida bate palma, e gol do Palmeiras. Quando peguei o telefone, tinha umas dez mensagens apagadas dele. Deve ter me xingado muito", contou Rocha, aos risos, em entrevista ao canal de Duda Garbi.

O lateral revelou que o assunto seguiu rendendo muito tempo depois. "Até esse ano, que jogamos contra o Atlético, o Cuca ainda estava com raiva de mim. Cinco, seis anos depois. Eu falei: 'Cuca, para com isso, estamos ficando velhos'. Mas ele disse: Tenho uma magoazinha no coração, vai passar'", contou.

A relação acabou interferindo até em uma possível transferência. Rocha admitiu que, ao deixar o Palmeiras, sondou o Atlético, mas o técnico vetou o retorno. "Quando surgiu a oportunidade, a gente ligou pra lá, mas o Cuca não deixou. Falou que já tinha dois laterais e não precisava de mim", revelou.

Agora no Grêmio, o jogador de 36 anos vive uma nova fase. Rocha destacou o ambiente competitivo do elenco e a influência das recentes contratações. "Com a chegada do Arthur e do Willian, sobe o nível de todo mundo. Se você quer acompanhar caras assim, precisa evoluir, melhorar a concentração, o treino, o foco", afirmou.

O lateral também mandou um recado aos torcedores, reforçando que o grupo está comprometido em construir uma trajetória sólida. "As pessoas precisam parar de achar que vieram para o Grêmio só por vir. Tem que vir pra fazer história. Eu quero fazer parte disso, quero ajudar o clube a chegar em um alto nível", completou.

O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, na Arena, diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O time gaúcho é o 13º colocado com 33 pontos.