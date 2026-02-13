Marcelo Paz confirma rescisão de José Martínez do Corinthians em acordo amigável Estadão Conteúdo 13.02.26 9h38 O Corinthians definiu um acordo amigável pela saída do volante José Martínez. O anúncio foi feito por Marcelo Paz, diretor executivo de futebol da equipe alvinegra, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, 12, pelo Brasileirão. Recentemente, o venezuelano de 31 anos se reapresentou para a temporada de 2026 com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A situação causou um mal-estar com a diretoria e a comissão técnica do time paulista, que dizem que não foram avisados pelo atleta sobre a lesão. "A gente conversou internamente, diretoria, departamento jurídico, departamento médico, que medida deveria ser tomada e se entendeu de fazer um acordo amigável que está em tratativas finais", disse Marcelo. "O Corinthians teria a possibilidade de fazer um término de contrato unilateral, mas nós optamos por algo amigável, entendo o lado humano também do jogador que vai ter que passar por uma cirurgia. Enquanto esteve aqui honrou a camisa, porém a questão disciplinar está acima", completou. Martínez se reapresentou apenas na última sexta-feira, 7, com mais de um mês além do período de férias. O atraso ocorreu por questões burocráticas relacionadas à regularização do visto de trabalho do jogador, que teve de solicitar um novo passaporte. O técnico Dorival Júnior chegou a reclamar da situação publicamente. "Todos nós temos problemas, meu passaporte está vencendo daqui a seis meses. Já teria que ter acontecido (a renovação) lá atrás", falou o comandante. Marcelo Paz ainda afirmou que o clube irá acompanhar o venezuelano no processo de recuperação da lesão. "A cirurgia dele vai ser acompanhada pelo Corinthians, pelo nosso departamento médico, para que logo inicie a sua recuperação", finalizou. Dentro de campo, Gabriel Paulista e Matheus Bidu fizeram os gols do primeiro triunfo da equipe do Parque São Jorge no Campeonato Brasileiro. Os paulistas voltam a campo no próximo domingo, 15, às 20h30 (de Brasília), para encarar o São Bernardo pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Martínez rescisão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após empate fora de casa, Remo fecha rodada da Série A fora da zona de rebaixamento Esta é a primeira vez que o time azulino figura fora do Z-4 na temporada 13.02.26 9h46 FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 JOGOS OLÍMPICOS Brasileira abre disputa no skeleton nas Olimpíadas de Inverno nesta sexta-feira (13) Nicole Silveira estreia nas Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 e disputa vaga na final da modalidade 13.02.26 8h48