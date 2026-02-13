Marcelo Paz confirma rescisão de José Martínez do Corinthians em acordo amigável

O Corinthians definiu um acordo amigável pela saída do volante José Martínez. O anúncio foi feito por Marcelo Paz, diretor executivo de futebol da equipe alvinegra, depois da vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, 12, pelo Brasileirão.

Recentemente, o venezuelano de 31 anos se reapresentou para a temporada de 2026 com uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. A situação causou um mal-estar com a diretoria e a comissão técnica do time paulista, que dizem que não foram avisados pelo atleta sobre a lesão.

"A gente conversou internamente, diretoria, departamento jurídico, departamento médico, que medida deveria ser tomada e se entendeu de fazer um acordo amigável que está em tratativas finais", disse Marcelo.

"O Corinthians teria a possibilidade de fazer um término de contrato unilateral, mas nós optamos por algo amigável, entendo o lado humano também do jogador que vai ter que passar por uma cirurgia. Enquanto esteve aqui honrou a camisa, porém a questão disciplinar está acima", completou.

Martínez se reapresentou apenas na última sexta-feira, 7, com mais de um mês além do período de férias. O atraso ocorreu por questões burocráticas relacionadas à regularização do visto de trabalho do jogador, que teve de solicitar um novo passaporte.

O técnico Dorival Júnior chegou a reclamar da situação publicamente. "Todos nós temos problemas, meu passaporte está vencendo daqui a seis meses. Já teria que ter acontecido (a renovação) lá atrás", falou o comandante.

Marcelo Paz ainda afirmou que o clube irá acompanhar o venezuelano no processo de recuperação da lesão. "A cirurgia dele vai ser acompanhada pelo Corinthians, pelo nosso departamento médico, para que logo inicie a sua recuperação", finalizou.

Dentro de campo, Gabriel Paulista e Matheus Bidu fizeram os gols do primeiro triunfo da equipe do Parque São Jorge no Campeonato Brasileiro. Os paulistas voltam a campo no próximo domingo, 15, às 20h30 (de Brasília), para encarar o São Bernardo pela última rodada da primeira fase do Paulistão.