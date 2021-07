Mapa de calor, Tite e mais: Gabigol não sai do banco em vitória do Brasil e web não 'perdoa'

Gabriel Barbosa perdeu espaço na Seleção Brasileira. Titular no início da Copa América, o atacante do Flamengo não entrou em campo nos últimos dois jogos vestindo a amarelinha. Diante da classificação para a final do torneio sul-americano, torcedores aproveitaram a permanência de Gabigol no banco de reservas para provocarem o jogador.+ Confira os resultados da Copa América!

O atacante rubro-negro marcou uma vez na competição. Contra a Venezuela, Gabriel Barbosa recebeu de Neymar e concluiu de peito seu único tento até aqui.

Confira os memes envolvendo o atacante Gabigol

Mapa de calor do Gabigol contra o Peru pic.twitter.com/FNCJ1pXWfZ — Pᴀ̂ɴɪᴄᴏ ɴᴀ Fʟᴀᴛᴛ (@Flatt1993) July 6, 2021

finalmente lembraram de tirar o gabigol do banco 🙏 https://t.co/6X4MwXNyjc — theynes 🇮🇹 (@tenistark) July 6, 2021

gabigol passou 2 horas no banco e no sbt ainda vai voltar pro Flamengo e o Renê vai apelidar de carlos alberto de nobrega — Broca (@alexcrfla) July 6, 2021

Gabigol na semis e a final da copa América: pic.twitter.com/5AhKluvnC4 — Naille Lemes (@naille_lemes) July 6, 2021

acabei de passar aqui pelo nilton santos e o gabigol ta ate agora no banco esperando o tite chamar ele — mar¡a (@arrcscaeta) July 6, 2021