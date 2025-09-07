Manifestante pró-Palestina provoca acidente na Volta da Espanha e é agredido por policial Estadão Conteúdo 07.09.25 15h58 Um homem que carregava a bandeira da Palestina causou um acidente na 15ª etapa da Volta da Espanha, neste domingo, próximo à Monforte de Lemos, na província de Lugo, na Galícia. O manifestante correu em direção à estrada enquanto ciclistas se aproximavam e provocou a queda dos ciclistas Javi Romo e Edward Planckaert. Romo, da equipe Movistar, caiu logo após o manifestante tropeçar ao tentar a travessia. Aparentemente, o homem tentava se esconder de um segurança, que atravessou a pista à frente dos ciclistas, faltando cerca de 55 quilômetros para o final da etapa de 168 quilômetros. O episódio chamou a atenção do atleta, tirando o foco da disputa. O espanhol, que ocupa a 48ª posição no ranking geral, teve parte do short rasgado e precisou parar por alguns instantes. Ele correu em direção ao manifestante para tirar satisfação, o que gerou nervosismo entre os torcedores presentes, antes de o homem ser detido pela segurança - também foi agredido com um soco por um dos policiais. De volta à corrida após se recompor, Romo terminou apenas em 126º lugar. Planckaert, da equipe Alpecin-Deceuninck, vinha na sequência e caiu ao tentar evitar Romo. O belga, 119º na classificação, voltou rapidamente para sua bicicleta e conseguiu terminar a etapa em 13º lugar. A 15ª etapa foi vencida por Mads Pedersen, enquanto Jonas Vingegaard manteve a liderança geral. Houve uma série de interrupções por manifestantes pró-Palestina durante a corrida de três semanas do Grand Tour na Espanha. A equipe israelense Premier Tech começou a etapa de sábado usando novos uniformes, sem o nome do país, por medida de segurança - após pressão de autoridades espanholas para abandonar a competição. De acordo com o jornal espanhol El Pais, hackers invadiram as comunicações de rádio da corrida durante a etapa de sábado e transmitiram mensagens pró-Palestina. Os ciclistas descansam nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ciclismo Volta da Espanha Javi Romo Edward Planckaert protesto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CLUBE DO REMO Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira 07.09.25 8h30 Dia do Irmão Atacante do Paysandu destaca apoio do irmão no começo da carreira: 'Sem ele, não estaria aqui' Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Diogo Oliveira recorda o incentivo crucial de Rodolfo para seguir no futebol e relembra memórias de infância juntos 07.09.25 8h00 Mais esportes Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei Torneio será realizado em dezembro, na capital paraense 07.09.25 7h00 Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES E AGORA? Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026 07.09.25 7h01 Futebol Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão 06.09.25 19h46 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 CLUBE DO REMO Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira 07.09.25 8h30