Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Manifestante pró-Palestina provoca acidente na Volta da Espanha e é agredido por policial

Estadão Conteúdo

Um homem que carregava a bandeira da Palestina causou um acidente na 15ª etapa da Volta da Espanha, neste domingo, próximo à Monforte de Lemos, na província de Lugo, na Galícia. O manifestante correu em direção à estrada enquanto ciclistas se aproximavam e provocou a queda dos ciclistas Javi Romo e Edward Planckaert.

Romo, da equipe Movistar, caiu logo após o manifestante tropeçar ao tentar a travessia. Aparentemente, o homem tentava se esconder de um segurança, que atravessou a pista à frente dos ciclistas, faltando cerca de 55 quilômetros para o final da etapa de 168 quilômetros. O episódio chamou a atenção do atleta, tirando o foco da disputa.

O espanhol, que ocupa a 48ª posição no ranking geral, teve parte do short rasgado e precisou parar por alguns instantes. Ele correu em direção ao manifestante para tirar satisfação, o que gerou nervosismo entre os torcedores presentes, antes de o homem ser detido pela segurança - também foi agredido com um soco por um dos policiais. De volta à corrida após se recompor, Romo terminou apenas em 126º lugar.

Planckaert, da equipe Alpecin-Deceuninck, vinha na sequência e caiu ao tentar evitar Romo. O belga, 119º na classificação, voltou rapidamente para sua bicicleta e conseguiu terminar a etapa em 13º lugar. A 15ª etapa foi vencida por Mads Pedersen, enquanto Jonas Vingegaard manteve a liderança geral.

Houve uma série de interrupções por manifestantes pró-Palestina durante a corrida de três semanas do Grand Tour na Espanha. A equipe israelense Premier Tech começou a etapa de sábado usando novos uniformes, sem o nome do país, por medida de segurança - após pressão de autoridades espanholas para abandonar a competição.

De acordo com o jornal espanhol El Pais, hackers invadiram as comunicações de rádio da corrida durante a etapa de sábado e transmitiram mensagens pró-Palestina. Os ciclistas descansam nesta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ciclismo

Volta da Espanha

Javi Romo

Edward Planckaert

protesto
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

CLUBE DO REMO

Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados

Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira

07.09.25 8h30

Dia do Irmão

Atacante do Paysandu destaca apoio do irmão no começo da carreira: 'Sem ele, não estaria aqui'

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Diogo Oliveira recorda o incentivo crucial de Rodolfo para seguir no futebol e relembra memórias de infância juntos

07.09.25 8h00

Mais esportes

Com grandes expectativas, Belém se prepara para o Mundial de Clubes de Vôlei

Torneio será realizado em dezembro, na capital paraense

07.09.25 7h00

Futebol

Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira

O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão

06.09.25 19h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

E AGORA?

Paysandu antecipa receitas de 2026 e levanta debate sobre riscos financeiros

O presidente Roger Aguilera confirmou que o clube realizou uma antecipação de receitas referentes à Copa do Brasil de 2025 e já prepara novo pedido para adiantar cotas de 2026

07.09.25 7h01

Futebol

Paysandu se posiciona sobre possível procura a Hélio dos Anjos; confira

O Liberal apurou que clube fez contatos com o treinador e ofereceu salário de R$ 1 milhão

06.09.25 19h46

PROTESTO

Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão

Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada

05.09.25 21h24

CLUBE DO REMO

Quatro meses de Marcos Braz no Remo: reforços, gestão e expectativa por resultados

Executivo chegou ao Baenão em junho, trouxe reforços de peso, promoveu reformas internas e aposta na continuidade do técnico António Oliveira

07.09.25 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda