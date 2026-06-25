Mangueirão se ilumina de verde e amarelo para comemorar classificação do Brasil na Copa Estádio paraense recebeu iluminação especial na noite desta quarta-feira (24), após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia Hannah Franco 25.06.26 0h05 Mangueirão se ilumina de verde e amarelo para comemorar classificação do Brasil na Copa (Divulgação/Agência Pará) O Estádio do Mangueirão ganhou uma iluminação especial em verde e amarelo na noite desta quarta-feira (24) para celebrar a classificação da Seleção Brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026. A homenagem aconteceu logo após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que garantiu a equipe brasileira na sequência da competição. As imagens do estádio iluminado chamaram a atenção de torcedores e foram compartilhadas nas redes sociais. VEJA MAIS Vini Jr decide, Brasil vence a Escócia e avança como líder do Grupo C na Copa do Mundo Vitória por 3 a 0 em Miami marcou o retorno de Neymar à Seleção Brasileira após quase três anos Quantos gols Vini Jr tem na carreira? Atacante amplia números após marcar contra a Escócia Camisa 7 da Seleção Brasileira voltou a balançar as redes na Copa do Mundo e segue construindo uma trajetória de destaque por clubes e pela equipe nacional A iluminação faz parte do sistema cênico em LED instalado durante a reforma do Mangueirão. A estrutura conta com 625 pontos de luz distribuídos pelas áreas internas e externas do estádio, permitindo milhares de combinações de cores e efeitos visuais utilizados em datas comemorativas e eventos especiais. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Mangueirão Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zagueiro do Paysandu cita apoio da Fiel contra o Santa Cruz e cita tempo de treinamento Castro falou da importância de ter uma semana cheia para treinos e afirmou que o foco é total na busca pelo acesso 24.06.26 17h33 futebol Santa Cruz tem desfalques importantes para o jogo contra o Paysandu Equipe perdeu três jogadores, sendo dois titulares, para o duelo contra o Bicola no próximo sábado (27) 24.06.26 12h09 FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Santa Cruz na Série C; confira Partida ocorre no próximo sábado (27), na Curuzu 24.06.26 10h47 Futebol Como joga a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo Com quatro vitórias em seis jogos nas Eliminatórias, o time comandado por Steve Clarke varia bastante entre o 4-2-3-1 e o 5-3-2. 24.06.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES COPA DO MUNDO Mangueirão se ilumina de verde e amarelo para comemorar classificação do Brasil na Copa Estádio paraense recebeu iluminação especial na noite desta quarta-feira (24), após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia 25.06.26 0h05 Futebol Ancelotti vê Seleção 'mais sólida' e não escolhe adversário no mata-mata: 'A ver quem passa' Treinador italiano avaliou os pontos fortes dos três possíveis adversários na 2ª fase 24.06.26 22h14 Campeonato Italiano Venezia x Lecce: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (25/11) pelo Campeonato Italiano Venezia e Lecce jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.11.24 15h45 Futebol Vini Jr decide, Brasil vence a Escócia e avança como líder do Grupo C na Copa do Mundo Vitória por 3 a 0 em Miami marcou o retorno de Neymar à Seleção Brasileira após quase três anos 24.06.26 21h01