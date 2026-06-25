Mangueirão se ilumina de verde e amarelo para comemorar classificação do Brasil na Copa

O Estádio do Mangueirão ganhou uma iluminação especial em verde e amarelo na noite desta quarta-feira (24) para celebrar a classificação da Seleção Brasileira para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026.

A homenagem aconteceu logo após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que garantiu a equipe brasileira na sequência da competição. As imagens do estádio iluminado chamaram a atenção de torcedores e foram compartilhadas nas redes sociais.

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A iluminação faz parte do sistema cênico em LED instalado durante a reforma do Mangueirão. A estrutura conta com 625 pontos de luz distribuídos pelas áreas internas e externas do estádio, permitindo milhares de combinações de cores e efeitos visuais utilizados em datas comemorativas e eventos especiais.