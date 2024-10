Mangueirão ou Castelão? Veja semelhanças e diferenças entre os dois estádios de Pará e Ceará

O confronto entre Paysandu e Ceará-CE, válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, ocorre neste sábado (26), às 17h, no estádio Castelão, em Fortaleza. Por conta disso, o OLiberal resolveu trazer algumas comparações entre os maiores estádios dos respectivos estados, que muitas vezes servem de casa dos dois clubes: o Mangueirão e o Castelão.

Localizados em Belém (Pará) e em Fortaleza, no Ceará, ambos estão entre os 10 maiores estádios do Brasil e possuem características que atraem a atenção dos torcedores do país todo.

Confira algumas características e diferenças entre os estádios

Capacidade e Dimensões

Mangueirão: Com uma capacidade oficial de 55 mil espectadores, o Mangueirão é um dos estádios mais imponentes da Região Norte. Ele foi inaugurado em 1978 e passou por reformas significativas, incluindo uma modernização concluída em 2023, que atendeu às exigências da FIFA para eventos internacionais.

Castelão: O Castelão, por sua vez, tem uma capacidade para cerca de 63.903 torcedores. Inaugurado cinco anos antes do Mangueirão, em 1973 e reformado para a Copa do Mundo de 2014, o estádio é conhecido por sua infraestrutura moderna e confortável para os espectadores.

Localização

Ambos os estádios estão situados em áreas afastadas do centro das respectivas cidades. Essa localização estratégica visa proporcionar um ambiente mais controlado para eventos de grande porte, embora possa dificultar o acesso para alguns torcedores.

Mangueirão: Avenida Augusto Montenegro, Km 03 – s/n, Bairro Mangueirão, Belém – PA

Castelão: Avenida Alberto Craveiro, 2901 - Mata Galinha, Fortaleza - CE

Histórico de Jogos Importantes

Tanto o Mangueirão quanto o Castelão possuem um histórico rico de jogos importantes que marcaram suas trajetórias.

Confira um resumo dos principais eventos de cada estádio:

Mangueirão:

Final do Campeonato Paraense de 1999 : O Remo venceu o Paysandu por 1 a 0, estabelecendo o maior público da história do estádio, com 65.000 torcedores presentes.

: O Remo venceu o Paysandu por 1 a 0, estabelecendo o maior público da história do estádio, com 65.000 torcedores presentes. Reinauguração em 2002 : Após reformas significativas, o Mangueirão foi reinaugurado em 5 de maio de 2002, com um empate em 2 a 2 entre Remo e Paysandu. Este jogo marcou o retorno do estádio ao cenário esportivo.

: Após reformas significativas, o Mangueirão foi reinaugurado em 5 de maio de 2002, com um empate em 2 a 2 entre Remo e Paysandu. Este jogo marcou o retorno do estádio ao cenário esportivo. Copa Libertadores de 2003 : O Paysandu teve uma campanha histórica na Libertadores, enfrentando o Boca Juniors nas oitavas de final.

: O Paysandu teve uma campanha histórica na Libertadores, enfrentando o Boca Juniors nas oitavas de final. Brasil x Argentina (2011) : No Superclássico das Américas, realizado em 28 de setembro de 2011, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Moura e Neymar.

: No Superclássico das Américas, realizado em 28 de setembro de 2011, o Brasil venceu por 2 a 0, com gols de Lucas Moura e Neymar. Brasil x Bolívia (2023): Em 8 de setembro de 2023, a Seleção venceu por 5 a 1 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com destaque para os gols de Rodrygo e Neymar.

Castelão:

Brasil x Uruguai (1980) : O estádio recebeu a Seleção Brasileira em um amistoso, onde o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Getúlio.

: O estádio recebeu a Seleção Brasileira em um amistoso, onde o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Getúlio. Finais do Campeonato Brasileiro Série B: O Castelão foi palco da final em 2002, contribuindo para a história do futebol cearense.

O Castelão foi palco da final em 2002, contribuindo para a história do futebol cearense. Brasil x Colômbia (2014): Um dos jogos mais memoráveis da Copa do Mundo de 2014, onde o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 nas quartas de final. O jogo foi marcado pelo belo gol de falta de David Luiz e pela lesão de Neymar.

Um dos jogos mais memoráveis da Copa do Mundo de 2014, onde o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 nas quartas de final. O jogo foi marcado pelo belo gol de falta de David Luiz e pela lesão de Neymar. Copa do Nordeste: Recebeu as finais em 2014 e 2015, consolidando-se como um importante local para competições regionais.

Torcida e Identidade

As torcidas organizadas Terror Bicolor, do Paysandu, e Cearamor, do Ceará, são consideradas "irmãs", mantendo uma relação de respeito mútuo. Essa união entre as torcidas é conhecida como “União Lado B” e se estende a outras torcidas do Brasil, como a Galoucura, do Atlético Mineiro; a Força Jovem, do Vasco; e a Mancha Verde, do Palmeiras, entre outras.

Maior Público

Mangueirão: O maior público registrado no antigo Estádio Mangueirão foi de 65.000 torcedores durante a final do Campeonato Paraense de 1999, quando o Remo venceu o Paysandu por 1 a 0. Após as reformas e adequações de segurança concluídas em 2023, o novo recorde de público passou a ser de 54.964 torcedores, alcançado no jogo entre Remo e São Bernardo, pela 5ª rodada do quadrangular de acesso da Série C de 2024.

Castelão: O maior público registrado foi de 118.496 torcedores durante um amistoso entre Brasil e Uruguai em 1980. O estádio passou por duas reformas significativas, sendo a mais recente em 2012, para se adequar aos padrões da FIFA, visando a Copa do Mundo de 2014. A reabertura como Arena Castelão ocorreu em 27 de janeiro de 2013, com uma partida inaugural que contou com o Ceará enfrentando o Bahia, onde o público foi de 63.904 pagantes.

Ingressos e Acesso

Os ingressos para jogos no Mangueirão e no Castelão variam conforme a importância da partida e a rivalidade entre os times. Em geral, ambos os estádios oferecem opções acessíveis para os torcedores, mas a demanda tende a ser alta em jogos decisivos.

No último jogo do Paysandu realizado no Mangueirão, que ocorreu durante a 20ª rodada da Série B, os preços dos ingressos foram os seguintes:

R$ 50 - Arquibancada Lado B

R$ 40 - Arquibancada Lado A

R$ 100 - Cadeira Lado B

R$ 60 - Cadeira Lado A

Já os preços dos ingressos para a partida entre Ceará e Paysandu, que ocorrerá no Estádio Castelão pela 34ª rodada da Série B, foram definidos da seguinte forma:

Superior Norte: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Superior Central: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Premium: R$ 250 (inteira) / R$ 125 (meia)

Inferior Norte: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Inferior Central: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Inferior Sul: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia).

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes de O Liberal)