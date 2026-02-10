Capa Jornal Amazônia
Esportes

Manex Silva alcança o 48º lugar no esqui cross-contry, recorde brasileiro em Jogos de Inverno

O brasileiro ainda se aproximou do recorde sul-americano do argentino Francisco Jerman: 44º em 1960.

Estadão Conteúdo
Atleta Manex Silva (Gabriel Heusi/COB)

A equipe brasileira estreou oficialmente nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina longe do pódio, mas com uma marca expressiva a se comemorar. Nesta terça-feira, Manex Silva obteve o melhor resultado da história do País na prova sprint livre do esqui cross-country. Em Tesero, o atleta completou o percurso com 3min25s48 e a 48ª colocação.

A marca de Manex supera o 66º lugar de Jaqueline Mourão nos Jogos de Vancouver 2010. O brasileiro ainda se aproximou do recorde sul-americano do argentino Francisco Jerman: 44º em 1960.

"Eu estava sonhando com um resultado assim. É verdade que eu sou muito estrito, tenho expectativas altas, mas estou feliz porque eu acho que eu fiz uma boa corrida, dei o meu melhor e acho que não poderia ter ido melhor do que isso", ressaltou Manex.

"Estou muito feliz em ter feito o melhor resultado da história do Brasil em provas individuais da modalidade e eu acho que ainda dá para melhorar, então nos próximos anos eu vou tentar ir melhorando esse resultado para chegar perto dos melhores", completou.

Eduarda Ribera e Bruna Moura foram as outras representantes do País em ação no dia. Duda encerrou o percurso de 1,5km na 72ª posição, com 4min17s05. Ela alcançou 226.67 pontos FIS, a melhor pontuação do Brasil em Jogos Olímpicos entre as mulheres. Bruna Moura, com 254.53 pontos, terminou em 74º lugar, após 4min22s07 de prova.

"Me senti muito bem na prova, então estou muito feliz pela preparação desses últimos dias e com mais um resultado bom para mim. Agradeço pelo carinho de todo mundo, pela minha família que está aqui", celebrou Duda.

A atleta ainda ressaltou sua evolução na segunda participação em Jogos Olímpicos de Inverno. "Estou muito feliz por estar mentalmente mais forte, minha psicóloga e todos por trás disso fizeram a diferença para que eu me enxergasse melhor nesses Jogos Olímpicos."

Fora em Pequim 2022 após sofrer um acidente de carro a caminho da competição, Bruna também não escondeu a animação com sua estreia. "Estou muito, muito feliz. E a hora que eu vi a linha de chegada depois da última descida, ali para mim já significou tudo. Eu sei que ainda tem mais duas provas pela frente, mas esta aqui para mim já foi a prova da minha vida. Agora eu posso oficialmente dizer: atleta olímpica", comentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Jogos Olímpicos de Inverno

esqui cross-country

Eduarda Ribera

Bruna Moura

Manex Silva
