Manchester United só empata com o West Ham e perde chance de se aproximar dos líderes do Inglês Estadão Conteúdo 04.12.25 19h17 O Manchester United perdeu grande chance de se aproximar dos líderes do Campeonato Inglês, ao só empatar, por 1 a 1, no Old Trafford, diante do West Ham. O resultado deixou a tradicional equipe com 22 pontos, na oitava colocação, enquanto a equipe visitante somou o 12º ponto e se mantém em 18º, na zona de rebaixamento. O Manchester, empurrado pela torcida, teve a iniciativa na partida, mas quem chegou primeiro com perigo foi o West Ham. Após bela jogada de ataque, aos seis minutos, a bola foi cruzada da direita e Mateus Fernandez bateu, mas a bola desviou em Casemiro. Aos oito, foi a vez de Todibo acertar a zaga do time da casa. Os lances entusiasmaram o West Ham, que passou a ficar no campo de ataque. O Manchester só voltou a agredir aos 23, após bela movimentação de Bruno Fernandes, mas foi Mbeumo quem forçou a primeira defesa do goleiro Areola, no minuto seguinte. A pressão do Manchester aumentou. Aos 28, Wan-Bissaka salvou em cima da linha o gol de Zirkzee, no rebote Bruno Fernandes pegou bonito na bola, mas errou por pouco o alvo. O West Ham responder ais 34 minutos, após jogada individual de Bowen. O chute parou nas mãos de Lammens, bem colocado na jogada. O Manchester voltou com maior intensidade no início do segundo tempo. A pressão foi grande nos dez primeiros minutos, mas sem conseguir furar o bloqueio do West Ham, que chegou a assustar com um chute de Magassa. Mas de tanto tentar o Manchester conseguiu abrir o placar, aos 14 minutos. Finalização de Casemiro foi parcialmente bloqueada e a bola sobrou para Dalot bater de virada: 1 a 0. O jogo ficou aberto e o West Ham passou a pressionar, mas parou na defesa bem armada do Manchester United, que respondeu com Matheus Cunha e Casemiro. Aos 38 minutos, o esforço do West Ham foi recompensado com o gol de Magassa, após cobrança de escanteio. O Manchester sentiu o empate e só foi se recuperar nos acréscimos, quando Bruno Fernandes desperdiçou duas chances. Mas o jogo terminou mesmo empatado.