Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Manchester United perde em casa para o Brighton e é eliminado da Copa da Inglaterra

A queda ocorre uma semana após a demissão do técnico português Ruben Amorim, que deixou a equipe após 14 meses conturbados à frente do clube de Manchester

Estadão Conteúdo
fonte

Manchester United (Instagram @manutd)

Segundo maior vencedor da Copa da Inglaterra, com 13 taças, o Manchester United voltou a decepcionar em campo e foi eliminado ainda na terceira fase da competição mais antiga do mundo. A equipe dos brasileiros Matheus Cunha e Casemiro perdeu por 2 a 1 para o Brighton, neste domingo, no estádio Old Trafford, e deu adeus ao torneio.

A queda ocorre uma semana após a demissão do técnico português Ruben Amorim, que deixou a equipe após 14 meses conturbados à frente do clube de Manchester. Darren Fletcher, treinador do sub-18, assumiu interinamente o comando, acumulando até aqui um empate com o ameaçado Burnley e a derrota que culminou na queda deste domingo.

Com Matheus Cunha titular, o United começou a partida pressionando os visitantes, mas foi castigado logo aos 12 minutos, na primeira investida do Brighton no ataque. Após cabeceada de Rutter, Lisandro Martínez afastou em cima da linha e Gruda ficou com a sobra para estufar a rede do goleiro Lammens.

O gol deixou os donos da casa desorientados em campo. Mesmo com a posse de bola, a equipe vermelha não conseguia se aproximar da área adversária, já que o time azul e branco mostrava boa organização defensiva. As raras finalizações de longa distância saíram pela linha de fundo.

O Manchester United voltou melhor do intervalo e passou a ameaçar a meta de Steele com mais perigo. Quando os anfitriões pareciam próximos do empate, o experiente Welbeck recebeu o passe de Gruda na área e soltou uma pancada no ângulo de Lammens para ampliar a vantagem dos visitantes.

O Manchester só melhorou na reta final da partida, após a entrada de Casemiro no lugar de Ugarte no meio de campo. Aos 40, Sesko aproveitou a cobrança de escanteio de Bruno Fernandes e desviou de cabeça para o gol. Apesar da pressão dos anfitriões nos minutos finais e nos acréscimos, o Brighton, 11º colocado da Premier League, conseguiu se segurar e avançar na competição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa da Inglaterra

Manchester United

Brighton
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 

11.01.26 7h30

FUTEBOL

Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC

O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game

11.01.26 7h00

SUPERCOPA GRÃO PARÁ

Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados

FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará

11.01.26 0h04

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo

11.01.26 7h00

SUPERCOPA GRÃO PARÁ

Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados

FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará

11.01.26 0h04

Futebol

Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem

Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional

11.01.26 8h00

Futebol

Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026

Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 

11.01.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda