Manchester United está perto de acerto com o Borussia Dortmund por Jadon Sancho, diz jornal

Principal alvo do Manchester United na janela de transferências, o atacante Jadon Sancho está perto de reforçar o clube inglês. De acordo com informações da imprensa alemã, os Diabos Vermelhos estão próximos de um acordo com o Borussia Dortmund pela contratação do atacante de 21 anos.

Segundo o jornal "Bild", a primeira oferta do Manchester United, no valor de 75 milhões de libras esterlinas (R$ 518 mi), foi recusada pelos alemães, que pediram um pouco mais. O clube inglês se dispôs a pagar 77 milhões de libras, que representa 90 milhões de euros para os germânicos (R$ 532 mi).

O interesse do Manchester United em Sancho já é antigo, e as partes chegaram a negociar há cerca de um ano, sem final feliz para os ingleses. Agora, tudo indica que o atleta finalmente se mudará para o Old Trafford. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o contrato será de cinco temporadas.

Outro clube que também se interessou por Sancho foi o Chelsea, campeão da Champions League. Segundo o "The Athletic", os Blues se aproximaram do estafe do atleta em busca de informações, mas ouviram que o desejo do atacante era jogar no Manchester United.

Campeão da Copa da Alemanha com o Borussia Dortmund nesta temporada, com grande exibição individual na final, Sancho fez 38 partidas pelo clube aurinegro em 2020/21. Ao todo, o camisa 7 marcou 16 gols e deu 20 assistências.

Na Eurocopa, o atleta entrou em campo apenas no jogo da Inglaterra contra a República Tcheca, na última partida da fase de grupos, realizada na terça-feira, ficando em campo por nove minutos.