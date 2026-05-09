Manchester United empata com o Sunderland em jogo morno; Rayan garante vitória do Bournemouth Estadão Conteúdo 09.05.26 13h32 O Manchester United visitou o Sunderland na manhã deste sábado (09), no Stadium of Light, e apenas empatou por 0 a 0, pela 36ª rodada da Premier League. Em um jogo bem morno, o time mandante teve as melhores oportunidades, mas esbarrou no goleiro Lammens. Titular no confronto, o brasileiro Matheus Cunha teve grande chance nos minutos finais, mas chutou em cima do arqueiro Roefs. Cabe ressaltar que o time comandado por Michael Carrick já garantiu a vaga na próxima edição da Champions League e apenas cumpre tabela nos últimos jogos da Premier League. O próximo compromisso será no próximo domingo (17), diante do Nottingham Forest, no Old Trafford. Já o Sunderland praticamente deu adeus às chances de classificação para Conference League. A equipe de Régis Le Bris tinha a oportunidade de encostar nas primeiras sete colocações e agora depende de uma combinação improvável de resultados. A equipe volta aos gramados no domingo, contra o Everton, fora de casa. A partida no primeiro tempo teve predomínio dos donos da casa, que finalizaram 10 vezes contra quatro do gigante de Manchester. Antes mesmo dos dez minutos, o Sunderland chegou com perigo contra o gol de Senne Lammens em duas oportunidades. Na primeira, Chmsdine Talbi mandou por cima. Um minuto depois, o volante Noah Sadiki apareceu de surpresa e saiu cara a cara com o arqueiro belga, que mandou para escanteio. No lance mais perigoso do time de Michael Carrick, Joshua Zirkee recebeu bom cruzamento e acabou cabeceando para fora do gol defendido por Robin Roefs. Anulado pela defesa adversária, o brasileiro Matheus Cunha não teve grandes momentos na primeira metade e apareceu apenas aos 45 minutos, mas sem grande brilho. O Sunderland começou com as melhores oportunidades no segundo tempo e teve a chance de abrir o placar aos 17 minutos, com o atacante Brian Brobbey, que recebeu da entrada da área e chutou firme, mas parou no arqueiro Lammens. A melhor oportunidade da segunda metade veio aos 30 minutos, quando Lutsharel Geertruida tabelou com Brobbey na entrada da área e mandou na trave esquerda do goleiro. Rayan garante vitória do Bournemouth contra o Fulham O ex-atacante do Vasco, o garoto Rayan, anotou o gol da vitória do Bournemouth diante do Fulham, no Craven Cottage, em Londres. Em um bom momento na temporada, o brasileiro chegou ao 5º gol pela equipe inglesa e vive expectativa da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que será anunciada no dia 18 de maio. A vitória deste sábado alimenta as esperanças da equipe por uma classificação na próxima edição da Champions League. O time de Rayan e Evanilson ocupa a 6ª colocação e está a três pontos do Aston Villa, que ainda jogará na rodada e, neste momento, está com a última vaga da principal competição continental. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Sunderland Manchester United Rayan Bournemouth COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÍCIA Sarah Souza conquista bronze no Grand Slam de judô, no Cazaquistão Competição segue até domingo (10/5). 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