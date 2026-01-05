Manchester United anuncia a demissão do técnico português Ruben Amorim

Chegou ao fim a trajetória de Ruben Amorim como técnico do Manchester United. O treinador português de 40 anos foi demitido nesta segunda-feira, 5, um dia depois de o comandante criticar publicamente a alta cúpula do clube. O desabafo ocorreu logo após o empate por 1 a 1 com o Leeds United, fora de casa, pela 18ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês).

Em entrevista coletiva, Amorim reclamou de ser tratado apenas como o treinador da equipe principal e cobrou mais autonomia para tomar decisões. A declaração foi interpretada como uma crítica ao diretor Jason Wilcox pela não contratação de Antoine Semenyo, revelação do Bournemouth, e foi a gota dágua para a demissão do português.

Amorim ficou 14 meses no cargo e acumulou 63 jogos no comando do United. Durante o período, o português venceu somente 24 partidas e teve um aproveitamento de apenas 38,7%, o pior índice de um comandante da equipe no século 21. O time encerrou a última temporada na 15ª posição da Premier League, a mais baixa colocação da equipe na história da competição, e perdeu a final da Europa League para o Tottenham.

O Manchester United foi ao mercado e gastou 200 milhões de euros (R$ 1,5 bi) para mudar o panorama do time. Entre as contratados está o brasileiro Matheus Cunha, da seleção brasileira. Contudo, o time ainda não deslanchou. O conjunto vermelho está na sexta posição do Campeonato Inglês, com 31 pontos.

Considerado um dos treinadores mais promissores da nova geração, Amorim fechou com o United depois de o time inglês pagar 11 milhões de euros ao Sporting pela liberação do técnico, em novembro de 2024. Ele tinha contrato até 2027 e Darren Fletcher, comandante do time sub-18, assume interinamente, segundo o The Athletic.