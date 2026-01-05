Manchester United anuncia a demissão do técnico português Ruben Amorim Estadão Conteúdo 05.01.26 8h43 Chegou ao fim a trajetória de Ruben Amorim como técnico do Manchester United. O treinador português de 40 anos foi demitido nesta segunda-feira, 5, um dia depois de o comandante criticar publicamente a alta cúpula do clube. O desabafo ocorreu logo após o empate por 1 a 1 com o Leeds United, fora de casa, pela 18ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês). Em entrevista coletiva, Amorim reclamou de ser tratado apenas como o treinador da equipe principal e cobrou mais autonomia para tomar decisões. A declaração foi interpretada como uma crítica ao diretor Jason Wilcox pela não contratação de Antoine Semenyo, revelação do Bournemouth, e foi a gota dágua para a demissão do português. Amorim ficou 14 meses no cargo e acumulou 63 jogos no comando do United. Durante o período, o português venceu somente 24 partidas e teve um aproveitamento de apenas 38,7%, o pior índice de um comandante da equipe no século 21. O time encerrou a última temporada na 15ª posição da Premier League, a mais baixa colocação da equipe na história da competição, e perdeu a final da Europa League para o Tottenham. O Manchester United foi ao mercado e gastou 200 milhões de euros (R$ 1,5 bi) para mudar o panorama do time. Entre as contratados está o brasileiro Matheus Cunha, da seleção brasileira. Contudo, o time ainda não deslanchou. O conjunto vermelho está na sexta posição do Campeonato Inglês, com 31 pontos. Considerado um dos treinadores mais promissores da nova geração, Amorim fechou com o United depois de o time inglês pagar 11 milhões de euros ao Sporting pela liberação do técnico, em novembro de 2024. Ele tinha contrato até 2027 e Darren Fletcher, comandante do time sub-18, assume interinamente, segundo o The Athletic. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Manchester United Ruben Amorim demissão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53