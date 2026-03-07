Manchester City vira sobre o Newcastle e avança às quartas de final da Copa da Inglaterra Estadão Conteúdo 07.03.26 19h27 Em pleno St. James Park, o Manchester City conseguiu uma boa virada no segundo tempo e derrotou o Newcastle, por 3 a 1, na tarde deste sábado. O brasileiro Savinho teve boa atuação e marcou o primeiro gol de sua equipe na partida. Enquanto o egípcio Omar Marmoush anotou duas vezes e foi o grande destaque da tarde. Com a vitória, os comandados de Pep Guardiola avançam às quartas de final da Copa da Inglaterra e aguardam o sorteio para conhecer o próximo adversário. O gigante mantém chances conquistar quatro títulos na temporada, mantendo-se vivo na Copa da Liga Inglesa, na Champions League, na Premier League e no próprio torneio nacional. Já o Newcastle volta suas atenções para a Champions League. Na próxima terça-feira, o time encara o Barcelona, no St. Jamess Park, pelo primeiro jogo das oitavas de final. Na Premier League, a equipe ocupa apenas a 12ª colocação e já não tem muitos objetivos na nesta temporada. O jogo começou com superioridade por parte dos donos da casa, que exploravam os ataques em velocidade. Em um dos lances, o goleiro James Trafford afastou mal e deixou livre para Nick Woltemade mandar de cabeça para o gol. Por sorte do arqueiro, o meia Nico González tirou em cima da linha. Com as melhores chances do duelo até então, o Newcastle abriu o placar aos 17 minutos, com Harvey Barnes. O atacante recebeu um lindo passe de Sandro Tonali e saiu livre dentro da área. Ele ajeitou o corpo e acertou o ângulo esquerdo do goleiro. O City começou a acordar para o jogo após os 20 minutos, aproveitando as boas jogadas do brasileiro Savinho. Aos 38 minutos, o brasileiro apareceu como centroavante e apenas deixou a bola bater em seu pé para afundar as redes de Aaron Ramsdale, após excelente jogada de Jérémy Doku. Na segunda etapa, a equipe de Guardiola não demorou muito para virar a partida. Com apenas um minuto, Omar Marmoush recebeu bom passe de Matheus Nunes na pequena área e chutou firme para deixar seu time em vantagem. Aos 19 minutos, novamente a dupla Matheus Nunes e Marmoush apareceu bem no ataque. O lateral português carregou a bola até a entrada da área e rolou para o atacante, que apenas ajeitou e mandou uma bomba no gol de Ramsdale para fechar o placar. Outros resultados da Copa da Inglaterra neste sábado: Mansfield Town 1 x 2 Arsenal Wrexham 2 x 4 Chelsea Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da Inglaterra Manchester City Newcastle COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última vitória do Remo por dois gols de diferença sobre o Paysandu ocorreu em 2022; relembre Leão e Papão decidem o Parazão neste domingo (8) e o Remo precisa vencer o rival por dois gols de diferença para conquistar o título de forma direta 06.03.26 16h01 Futebol Paysandu, Tuna, Águia e Castanhal: veja a tabela detalhada da 3ª fase da Copa do Brasil Final está programada para o dia 6 de dezembro, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. 06.03.26 14h50 Futebol Brian Macapá tem punição revertida pelo TJD-PA e pode ser relacionado para o Re-Pa de domingo (8) Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo advogado do Papão, Bruno Castro. 06.03.26 12h17 futebol Jogo da final do Parazão entre Remo e Paysandu mobiliza 1.400 agentes Re-Pa de número 783 ocorre no próximo domingo (8), às 17h, no Mangueirão 06.03.26 12h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé já passa orientações ao Remo para final contra o Paysandu, revela Alef Manga Segundo o jogador, Condé tem mantido contato com a comissão técnica para iniciar a implementação de suas ideias antes mesmo de chegar a Belém. 06.03.26 11h58 VIRALIZOU Meme de Davi Brito viraliza e Chelsea entra na 'trend' para homenagear atacante brasileiro; entenda! Até a manhã deste sábado, o post do Chelsea já tinha mais de 3,6 milhões de visualizações 07.03.26 11h05 Futebol Castanhal e Capitão Poço disputam final inédita da Copa Grão-Pará no Modelão Decisão em jogo único vale vaga na Copa do Brasil de 2027 e terá arbitragem de campo totalmente feminina 07.03.26 8h00 APOIO Neste sábado (7), torcida azulina forma fila no Baenão para apoiar time antes da final do Parazão Torcedores acompanham o pós-treino do Clube do Remo antes da final do Campeonato Paraense 2026, deste domingo (8). 07.03.26 10h48